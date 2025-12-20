Camilo Sesto Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, sorprende con foto junto a su madre tras salir del hospital Con dos fotografías, Sheila Devil dejó ver que ya había sido dada de alta del hospital. Sin embargo, sorprendió con la tercera imagen que publicó al aparecer junto a su madre, Lourdes Ornelas.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.





Video ¿Hijo de Camilo Sesto ya olvidó a su padre?: así responde cuando le preguntan por él

Sheila Devil, la única hija del fallecido Camilo Sesto, sorprendió al aparecer en redes sociales junto a su madre, Lourdes Ornelas, tras haber estado hospitalizada en Madrid a principios de diciembre.

En la fotografía ambas posan en unas escaleras, aunque no revelaron los detalles del lugar en donde fue capturada la imagen.

Sheila Devil reparece junto a su madre Lourdes Ornelas. Imagen Sheila Devil/Instagram

Tampoco se sabe cuándo fue dada de alta Sheila, ni cuál era el padecimiento que la llevó a estar hospitalizada durante varios días. Sin embargo, una fuente declaró al diario El Español, que la hija de Camilo Sesto llegó al hospital en "muy mal estado y se temió lo peor".

PUBLICIDAD

El 19 de diciembre Sheila ya había compartido dos fotografías de su rostro, con lo que habría confirmado que ya había sido dada de alta.

Sheila Devil publicó este par de imágenes el 19 de diciembre en Instagram. Imagen Sheila Devil/Instagram

La compleja relación de Sheila Devil y su madre

La relación entre Sheila Devil, antes conocida como Camilo Blanes, y su madre, Lourdes Ornelas, ha sido una montaña rusa de emociones.

Desde la muerte de Camilo Sesto, Sheila se ha inmerso en problemas de drogadicción que la han llevado a que su salud se deteriore.

En octubre de 2024, Lourdes apareció en el programas 'El Deluxe' para expresar su preocupación por las adicciones de su hija.

"Estoy disponible 24 horas para ayudarle", declaró entonces, dejando claro que la comunicación entre ambas era prácticamente inexistente.

Los roces entre madre e hija son provocados por el consumo de sustancias y las supuestas malas compañías que rodean a Sheila, las cuales ni su madre ni otros seres queridos han logrado apartar.

El 26 de febrero de 2025, Sheila declaró en entrevista con El Periódico que estaban alejadas: "No quiero saber nada de ella", negando cualquier vínculo familiar.

En diversas ocasiones, Devil ha sido captada por los paparazzi en aparente mal estado, mostrándose molesta de que la sigan y le pregunten por su madre.

Desde el 4 de diciembre que se dio a conocer que estaba hospitalizada, Lourdes Ornelas fue vista a diario llegando al hospital, demostrando que no abandona a su hija.