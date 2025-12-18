Imperio de Mentiras Actor de Imperio de Mentiras revela que los médicos lo desahuciaron: “Dios que es el único que decide” Horacio Beamonte dio a conocer que los médicos le dijeron cuánto tiempo le quedaría de vida luego de que decidiera no someterse a un tratamiento contra el cáncer que padece.

Video ¿Cuál es el estado de salud de actor de Imperio de Mentiras atacado por una bacteria?

Horacio Beamonte, actor que ha participado en diferentes proyectos como Imperio de Mentiras y Como Dice el Dicho, compartió que los médicos lo desahuciaron.

El intérprete, hijo de la actriz Lucero Campos, quien informó en mayo pasado que a él lo diagnosticaron con “linfoblástica aguda”, decidió no someterse a ningún tratamiento.

PUBLICIDAD

“Voy a comer bien y a seguir mi vida normal”, declaró en noviembre a la revista TVNotas al respecto de cómo se cuidaría.

Horacio Beamonte ya fue desahuciado

Este 17 de diciembre, Horacio Beamonte se sinceró acerca de lo que los especialistas le dijeron cuando optó por ya no tratarse contra el cáncer.

“Cuando salí del hospital me dijeron que si no tomaba las quimioterapias tendría entre cuatro y ocho meses de vida”, contó al mismo medio.

El también cantautor, quien lucía sereno mientras platicaba, destacó que ha superado dicho pronostico desalentador.

“Pues ya estoy en el ocho, entonces seguimos esperando en Dios, que es el único que decide, cuándo me va a llevar. Pueden decir ocho meses, tal vez viva 10, 11, 12 años”, mencionó.

Horacio Beamonte está “consiente” de lo que le pasará

En esta misma oportunidad, Horacio Beamonte aceptó que ha atravesado “un proceso complicado” debido a su condición.

“Sabemos que es una enfermedad que va a tener un avance y que al final, si es la voluntad de Dios, todo va a tener la misma consecuencia”, mencionó.

“Estoy consciente de que van a venir ciertos problemas, cambios en mi vida, mi cuerpo, mi salud que tengo que afrontar definitivamente”, agregó.

De hecho, él reveló que actualmente están checando que el problema en el ojo que acaba de presentar no sea “la leucemia infiltrada”.

“Posiblemente sea algo cerebral, algo neurológico, relacionado con esto de la leucemia, y pues a afrontar lo que venga”, enunció.

PUBLICIDAD

Horacio Beamonte anhela vivir en 2026

En vísperas de que se terminé el 2025, Horacio Beamonte se sinceró al respecto su deseo para el próximo 2026.

“De entrada, seguir vivos, ese sería el principal plan, ya todo está en manos de Dios, pero esperamos seguir trabajando, seguir esforzándonos en lo que hacemos, seguir cuidando y estando con mi madre”, declaró.