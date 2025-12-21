Greg Biffle ¿Quién iba al mando del avión en que murió el famoso piloto Greg Biffle y su familia? Esto se sabe El fatal accidente en el que murió el piloto retirado de NASCAR Greg Biffle y su familia, incluyendo sus dos hijos, encierra un misterio que está siendo investigado por las autoridades: a bordo iban tres hombres con licencia para maniobrar una aeronave, pero ¿quién estuvo al frente al momento de la tragedia?



Video Esposa de Greg Biffle envió mensaje a su madre minutos antes del accidente aéreo: “Estamos en problemas”

Investigadores federales intentan averiguar por qué un avión comercial que transportaba al piloto retirado de NASCAR Greg Biffle y a otras seis personas intentó regresar a un aeropuerto de Carolina del Norte justo después del despegue.

La maniobra no se concretó pues la aeronave se estrelló contra postes de luz y una línea de árboles antes de la pista, causando la muerte de todos a bordo, incluyendo a la familia del famoso piloto de autos.

Investigan quién pilotaba el avión

El Cessna C550 se incendió al impactar contra tierra el jueves 18 de diciembre por la mañana, a un tercio de milla de la pista del aeropuerto.

Los investigadores no saben quién era el piloto principal, sin embargo, Biffle era una de las tres personas a bordo con licencia de piloto.

Socorristas acudieron a la escena del accidente aéreo tan pronto como ocurrió la tragedia en un aeropuerto regional en Statesville, Carolina del Norte. Imagen AP y Greg Biffle/Instagram



El avión había despegado del Aeropuerto Regional de Statesville, a unas 45 millas al norte de Charlotte, pero se estrelló al intentar regresar y aterrizar, informaron las autoridades.

Los registros de vuelo indican que el avión estaba registrado a nombre de una empresa dirigida por Biffle.

Los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte comenzaron a examinar los restos el viernes 19 para ayudar a determinar la causa del accidente y por qué el avión había regresado al aeropuerto en medio de una llovizna y condiciones nubladas.

Lo que revela investigación hasta ahora

Los investigadores recuperaron la grabadora de voz de la cabina, que podría proporcionar pistas importantes sobre lo sucedido.

No tenían conocimiento de ninguna llamada de emergencia desde el avión, declaró Michael Graham, miembro de la NTSB, en una conferencia de prensa el viernes.

Había tres pilotos a bordo. Los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA) indican que Biffle estaba capacitado para volar helicópteros, aviones monomotores y multimotores.

También estaban a bordo el piloto Dennis Dutton, su hijo Jack (quien tenía licencia de piloto privado para aviones monomotores) y Craig Wadsworth, amigo de Biffle.

La esposa de Biffle, Cristina, y sus hijos Ryder, de 5 años, y Emma, de 14, también fallecieron en el accidente, según informó la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte.

La madre de Cristina Biffle declaró a la revista People que su hija le envió un mensaje de texto diciendo "estamos en problemas", antes de no volver a saber de ella.

El viernes, los investigadores federales aún no tenían respuestas sobre la tripulación.

El misterio sobre el accidente del piloto Greg Biffle

Dennis Dutton tenía licencia y habilitación para volar este modelo de avión, pero aun así, debía volar con un copiloto.

Aunque Biffle tenía habilitación para volar un avión multimotor, no figuraba como calificado para manejar este avión en particular ni para ser segundo oficial.