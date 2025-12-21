David Beckham

David y Victoria Beckham toman drástica decisión con su hijo Brooklyn en medio del drama familiar

La familia Beckham vuelve a acaparar titulares, esta vez no por sus proyectos profesionales sino por un inesperado 'unfollow drama' en Instagram que ha dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Los Beckham no fueron a la segunda boda de su hijo: Victoria habría arruinado la primera

David y Victoria Beckham han tomado una radical decisión sobre su hijo mayor Brooklyn en medio del drama familiar que viven desde hace varios meses.

¿Qué pasó con los Beckham y su hijo Brooklyn?

PUBLICIDAD

En Instagram, los Beckham dejaron de seguir a su primogénito, mientras que el joven de 26 años ha hecho lo mismo y ya no sigue a sus famosos padres, según publicó el portal de la revista People este 20 de diciembre.

David y Victoria Beckham tampoco siguen a la esposa de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, mientras que el exfutbolista, de 50 años, y la exintegrante de las Spice Girls, de 51, tampoco figuran en la lista de cuentas seguidas por la actriz.

Más sobre David Beckham

Victoria y David Beckham estarían viviendo “pesadilla” tras ruptura con su hijo: esta sería la razón
2 mins

Victoria y David Beckham estarían viviendo “pesadilla” tras ruptura con su hijo: esta sería la razón

Univision Famosos
Victoria Beckham confiesa que sintió cólera por JLo tras fotos con su marido: esto fue lo que pasó
2 mins

Victoria Beckham confiesa que sintió cólera por JLo tras fotos con su marido: esto fue lo que pasó

Univision Famosos
Victoria y David Beckham encendieron las redes bailando salsa: fans dicen son latinos de corazón
1:24

Victoria y David Beckham encendieron las redes bailando salsa: fans dicen son latinos de corazón

Univision Famosos
Reviven video de Marc Anthony y David Beckham festejando a más no poder, ¿habrá sido igual en la boda?
1:15

Reviven video de Marc Anthony y David Beckham festejando a más no poder, ¿habrá sido igual en la boda?

Univision Famosos
Como cualquier otro: las fotos de David Beckham haciendo fila para despedir a la reina Isabel
17 fotos

Como cualquier otro: las fotos de David Beckham haciendo fila para despedir a la reina Isabel

Univision Famosos
Parejas de famosos a las que les dijeron que no iban a durar y ahora llevan años juntas
4 mins

Parejas de famosos a las que les dijeron que no iban a durar y ahora llevan años juntas

Univision Famosos
Así se veían estos famosos antes de hacerse sus tatuajes (algunos iniciaron en la adolescencia)
3 mins

Así se veían estos famosos antes de hacerse sus tatuajes (algunos iniciaron en la adolescencia)

Univision Famosos
El estilo de la hija de David y Victoria Beckham en fotos: Harper ya es una fashionista
3 mins

El estilo de la hija de David y Victoria Beckham en fotos: Harper ya es una fashionista

Univision Famosos
7 deportistas que se enamoraron de una celebridad y ahora tienen una relación muy sólida
29 fotos

7 deportistas que se enamoraron de una celebridad y ahora tienen una relación muy sólida

Univision Famosos
El enorme tatuaje de Brooklyn Beckham en honor a Nicola Peltz: le cubre medio brazo
3 mins

El enorme tatuaje de Brooklyn Beckham en honor a Nicola Peltz: le cubre medio brazo

Univision Famosos

La pareja sí continúan siguiendo a sus otros hijos: Romeo y Cruz. La menor, Harper Beckham, mantiene su cuenta como privada.

Brooklyn, por su parte, no sigue a ninguno de sus hermanos, y ellos tampoco lo siguen a él. La misma situación se repite con Nicola, de 30 años.

En medio de esto, Cruz, de 20 años, reaccionó a la polémica a través de sus historias de Instagram.

Compartió una captura de un artículo sobre los 'unfollows' familiares y escribió: "No es cierto. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Veamos los hechos con claridad. Se despertaron bloqueados... igual que yo".

Un portavoz de Victoria Beckham declaró a People que Cruz "respondía a las historias de que sus padres habían dejado de seguir a su hijo, lo cual es falso".

El inicio de la discordia familiar

Este cruce de 'unfollows' y supuestos bloqueos llega en un periodo especialmente turbulento para la famosa familia.

En 2022, Brooklyn se casó con Nicola en una lujosa ceremonia en Palm Beach, Florida, rodeados de familiares y amigos. Aunque la celebración fue espectacular, también marcó el inicio de un presunto distanciamiento entre la pareja y los Beckham.

PUBLICIDAD

En su momento, circularon rumores de tensión entre Nicola y Victoria luego de que la actriz decidiera no usar un vestido diseñado por la ex Spice Girl, a pesar de haberlo considerado inicialmente.

Una fuente aseguró a People a principios de año que el conflicto supuestamente era real, mientras que otra afirmó al medio que la polémica del vestido "está muy lejos de la realidad".

Otra fuente señaló además que el drama aumentó durante la boda cuando supuestamente Victoria se apropió de un baile especial que Brooklyn y Nicola habían planeado, un momento acompañado por una canción que Marc Anthony interpretó como regalo para los recién casados.

Video David Beckham casi pierde un dedo cortando tomates: aún así Victoria admite que la supera cocinando
Relacionados:
David BeckhamBrooklyn BeckhamVictoria BeckhamConflictos FamiliaresFamiliaInstagramred social InstagramHijos de famososPapás famososCelebridadesVictoria Beckman

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX