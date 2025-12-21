David Beckham David y Victoria Beckham toman drástica decisión con su hijo Brooklyn en medio del drama familiar La familia Beckham vuelve a acaparar titulares, esta vez no por sus proyectos profesionales sino por un inesperado 'unfollow drama' en Instagram que ha dejado a sus seguidores con más preguntas que respuestas.



Video Los Beckham no fueron a la segunda boda de su hijo: Victoria habría arruinado la primera

David y Victoria Beckham han tomado una radical decisión sobre su hijo mayor Brooklyn en medio del drama familiar que viven desde hace varios meses.

¿Qué pasó con los Beckham y su hijo Brooklyn?

En Instagram, los Beckham dejaron de seguir a su primogénito, mientras que el joven de 26 años ha hecho lo mismo y ya no sigue a sus famosos padres, según publicó el portal de la revista People este 20 de diciembre.

David y Victoria Beckham tampoco siguen a la esposa de Brooklyn, Nicola Peltz Beckham, mientras que el exfutbolista, de 50 años, y la exintegrante de las Spice Girls, de 51, tampoco figuran en la lista de cuentas seguidas por la actriz.

La pareja sí continúan siguiendo a sus otros hijos: Romeo y Cruz. La menor, Harper Beckham, mantiene su cuenta como privada.

Brooklyn, por su parte, no sigue a ninguno de sus hermanos, y ellos tampoco lo siguen a él. La misma situación se repite con Nicola, de 30 años.

En medio de esto, Cruz, de 20 años, reaccionó a la polémica a través de sus historias de Instagram.

Compartió una captura de un artículo sobre los 'unfollows' familiares y escribió: "No es cierto. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Veamos los hechos con claridad. Se despertaron bloqueados... igual que yo".

Un portavoz de Victoria Beckham declaró a People que Cruz "respondía a las historias de que sus padres habían dejado de seguir a su hijo, lo cual es falso".

El inicio de la discordia familiar

Este cruce de 'unfollows' y supuestos bloqueos llega en un periodo especialmente turbulento para la famosa familia.

En 2022, Brooklyn se casó con Nicola en una lujosa ceremonia en Palm Beach, Florida, rodeados de familiares y amigos. Aunque la celebración fue espectacular, también marcó el inicio de un presunto distanciamiento entre la pareja y los Beckham.

En su momento, circularon rumores de tensión entre Nicola y Victoria luego de que la actriz decidiera no usar un vestido diseñado por la ex Spice Girl, a pesar de haberlo considerado inicialmente.

Una fuente aseguró a People a principios de año que el conflicto supuestamente era real, mientras que otra afirmó al medio que la polémica del vestido "está muy lejos de la realidad".

Otra fuente señaló además que el drama aumentó durante la boda cuando supuestamente Victoria se apropió de un baile especial que Brooklyn y Nicola habían planeado, un momento acompañado por una canción que Marc Anthony interpretó como regalo para los recién casados.