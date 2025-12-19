Muertes de famosos

Actor de ‘La Máscara’ tenía misteriosas “heridas” al hallarlo muerto: “Sangre por todas partes”

De acuerdo con supuestos testigos, Peter Greene supuestamente presentaba “lesiones” al momento en el que lo localizaron sin vida dentro de su apartamento en Nueva York.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video Imágenes del edificio donde querida actriz murió en incendio

La muerte del actor Peter Greene, conocido por sus apariciones en películas como ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’, se ha tornado misteriosa.

De acuerdo con TMZ, fuentes policiales les afirmaron que el intérprete fue encontrado con “algunas heridas” al interior de su apartamento en la ciudad de Nueva York.

PUBLICIDAD

Los informantes indicaron que el cuerpo del artista presentaba varias “lesiones, pero no se ha determinado qué las causó”.

Hasta el momento, la oficina del médico forense no ha revelado la causa del fallecimiento de la estrella de Hollywood.

Más sobre Muertes de famosos

Esposa de Greg Biffle envió mensaje a su madre minutos antes del accidente aéreo: “Estamos en problemas”
1:06

Esposa de Greg Biffle envió mensaje a su madre minutos antes del accidente aéreo: “Estamos en problemas”

Univision Famosos
Imágenes del edificio donde querida actriz murió en incendio
1:00

Imágenes del edificio donde querida actriz murió en incendio

Univision Famosos
Hallan sin vida a presentadora de TV y esposo: su hijo de 3 años estaba con ellos y fue “desgarrador”
0:59

Hallan sin vida a presentadora de TV y esposo: su hijo de 3 años estaba con ellos y fue “desgarrador”

Univision Famosos
Muere actriz calcinada en incendio en su propia casa, tenía 53 años
2 mins

Muere actriz calcinada en incendio en su propia casa, tenía 53 años

Univision Famosos
Autopsia revela causa de muerte de Rob Reiner y su esposa tras presunto crimen de su hijo
0:57

Autopsia revela causa de muerte de Rob Reiner y su esposa tras presunto crimen de su hijo

Univision Famosos
Famosa presentadora y su esposo son encontrados sin vida en su casa: su hijo de 3 años estaba con ellos
2 mins

Famosa presentadora y su esposo son encontrados sin vida en su casa: su hijo de 3 años estaba con ellos

Univision Famosos
Hijos de Rob Reiner y su esposa rompen el silencio tras sus asesinatos: su hermano está siendo culpado
2 mins

Hijos de Rob Reiner y su esposa rompen el silencio tras sus asesinatos: su hermano está siendo culpado

Univision Famosos
Hijo de Rob Reiner reaparece con chaleco de prevención del suicidio: lo acusan de asesinar a sus papás
2 mins

Hijo de Rob Reiner reaparece con chaleco de prevención del suicidio: lo acusan de asesinar a sus papás

Univision Famosos
Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre
0:56

Hermano de Selena comparte doloroso mensaje sobre su estado tras muerte de su padre

Univision Famosos
Viudo de Selena Quintanilla habla de su boda secreta con la cantante y lo que provocó la sorpresa
0:32

Viudo de Selena Quintanilla habla de su boda secreta con la cantante y lo que provocó la sorpresa

Univision Famosos

Según Us Weekly, a Greene lo hallaron tendido “boca abajo” con una “lesión facial” el 12 de diciembre, dentro de su hogar.

Apartamento de Peter Greene tendría “sangre por todas partes”

En su reporte, New York Daily News dio a conocer que uno de los vecinos de Peter Greene les compartió detalles al respecto de lo sucedido.

El diario explica que habitantes del edificio de departamentos en Lower East Side, Manhattan, “comenzaron a escuchar música navideña a todo volumen” procedente del inmueble de la celebridad “alrededor de las 3 a.m. del miércoles”.

Sin embargo, exponen, no fue hasta el viernes cuando la administración del lugar envió a un cerrajero para acceder al sitio.

“Peter yacía en el suelo, boca abajo, con lesiones faciales y sangre por todas partes”, relató el residente, cuyo nombre no se reveló.

Él indicó que presuntamente en la puerta de la propiedad del protagonista de ‘Clean, Shaven’ había una nota escrita a mano que decía: “Sigo siendo un Westie”.

Esas palabras serían una aparente referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en Hell’s Kitchen en los años 70 y 80.

Exmánager de Peter Greene rompe el silencio

Gregg Edwards, exmánager de Peter Greene, dijo a Page Six que no encontró señales de que este tuviera una actitud “suicida” en los días previos a su defunción.

“Para nada”, sentenció, agregando que él estaba “de buen humor el miércoles” y lo calificó como “una persona única” con “un corazón realmente bueno”.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Una película de amor y guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX