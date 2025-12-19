Muertes de famosos Actor de ‘La Máscara’ tenía misteriosas “heridas” al hallarlo muerto: “Sangre por todas partes” De acuerdo con supuestos testigos, Peter Greene supuestamente presentaba “lesiones” al momento en el que lo localizaron sin vida dentro de su apartamento en Nueva York.



La muerte del actor Peter Greene, conocido por sus apariciones en películas como ‘La Máscara’ y ‘Pulp Fiction’, se ha tornado misteriosa.

De acuerdo con TMZ, fuentes policiales les afirmaron que el intérprete fue encontrado con “algunas heridas” al interior de su apartamento en la ciudad de Nueva York.

Los informantes indicaron que el cuerpo del artista presentaba varias “lesiones, pero no se ha determinado qué las causó”.

Hasta el momento, la oficina del médico forense no ha revelado la causa del fallecimiento de la estrella de Hollywood.

Según Us Weekly, a Greene lo hallaron tendido “boca abajo” con una “lesión facial” el 12 de diciembre, dentro de su hogar.

Apartamento de Peter Greene tendría “sangre por todas partes”

En su reporte, New York Daily News dio a conocer que uno de los vecinos de Peter Greene les compartió detalles al respecto de lo sucedido.

El diario explica que habitantes del edificio de departamentos en Lower East Side, Manhattan, “comenzaron a escuchar música navideña a todo volumen” procedente del inmueble de la celebridad “alrededor de las 3 a.m. del miércoles”.

Sin embargo, exponen, no fue hasta el viernes cuando la administración del lugar envió a un cerrajero para acceder al sitio.

“Peter yacía en el suelo, boca abajo, con lesiones faciales y sangre por todas partes”, relató el residente, cuyo nombre no se reveló.

Él indicó que presuntamente en la puerta de la propiedad del protagonista de ‘Clean, Shaven’ había una nota escrita a mano que decía: “Sigo siendo un Westie”.

Esas palabras serían una aparente referencia a la banda irlandesa-estadounidense que operaba en Hell’s Kitchen en los años 70 y 80.

Exmánager de Peter Greene rompe el silencio

Gregg Edwards, exmánager de Peter Greene, dijo a Page Six que no encontró señales de que este tuviera una actitud “suicida” en los días previos a su defunción.