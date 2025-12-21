Alicia Villarreal Alicia Villarreal y su hijo Cruz se dejan ver juntos como pocas veces en medio del drama familiar Cruz Jr., uno de los dos hijos varones que Alicia Villarreal comparte con su exesposo Cruz Martínez, apareció junto a su famosa madre en una de las pocas imágenes recientes que existen del joven con la artista y así se ve ahora en medio del drama familiar que estarían atravesando.



Alicia Villarreal y uno de sus dos únicos hijos varones, Cruz Jr., se dejaron ver juntos y como pocas veces.

Su aparición además se suscita en medio de la discordia familiar que se vive tras el divorcio de la cantante de Cruz Martínez, padre de sus retoños, y del rechazo que su hija Melenie Carmona ha mostrado a la nueva relación amorosa que sostiene la artista.

Así de grande está Cruz, el hijo de Alicia Villarreal

Cruz, uno de los hijos de Alicia Villarreal y su exesposo Cruz Martínez, cumplió 20 años este fin de semana y 'La Güerita Consentida' le dedicó un cariñoso mensaje con una foto en donde aparece el joven.

"¡Nene, qué alegría tus 20 años!", escribió, "Dios te bendiga, hijo. Verte convertir en el hombre increíble, noble y lleno de luz que eres hoy es mi mayor orgullo".

Alicia Villarreal también le deseó que el "camino" que siga su hijo "esté lleno de amor, risas y grandes logros".

Cruz Jr., uno de los hijos que Alicia Villarreal tiene con su ahora exesposo, llegó a los 20 años. Imagen Alicia Villarreal/Instagram



Sin embargo, también llamó la atención una segunda imagen que compartió dedicada al chico. En esa, el joven apareció junto a su madre en una de las pocas fotos que existen con la cantante en la época actual.

No está clara la fecha en que fue tomada, pero Cruz Jr. está sentado junto a su famosa madre quien agregó la frase "te amo" a la instantánea.

Esta es la segunda foto que Alicia Villarreal publicó en Instagram dedicada a su hijo Cruz Jr. y en la que aparece a su lado como pocas veces. Imagen Alicia Villarreal/Instagram

Hijos varones de Alicia Villarreal ya no vivirían con ella

A mediados de septiembre pasado, Alicia Villarreal fue cuestionada respecto a si sus dos hijos varones, Cruz Jr. y Félix Estefano, vivían con su ex y no con ella como lo aseguró Cruz Martínez.

" Sí conviven con él, pero no quiero involucrar a mis hijos", respondió, de acuerdo con declaraciones presentadas en 'Venga la alegría' por aquellas fechas y sin ser específica respecto al cuestionamiento.

"Yo estoy feliz y estoy tranquila en la manera en la que estamos sobrellevando todo esto", agregó, " ellos salen conmigo y yo no los ando publicando, o sea, no tengo por qué".

Melenie, su primogénita, lleva varios meses fuera del hogar materno tras independizarse de su madre.

El drama familiar por romance de Alicia

A principios de diciembre, Melenie, la hija que la cantante tuvo en su primer matrimonio con Arturo Carmona, arremetió contra el noviazgo que su mamá sostiene con el 'tiktoker' Cibad Hernández.

"No voy a estar solapando", dijo la joven de 26 años en un polémico 'live' que hizo en redes sociales.

En esa ocasión dijo que le había pedido a su mamá que fuera "prudente" al exponer su romance.

"¿Ustedes qué creen que opinamos? , porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz Martínez), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea", dijo la joven.

Ni Cruz Jr. ni Félix Estefano se han pronunciado públicamente sobre el drama familiar que estarían atravesando desde que su madre se divorció del líder de Kumbia Kings hace solo unos meses atrás y a quien ella acusó de presunta violencia familiar.