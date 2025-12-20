Nick Reiner Nick Reiner: revelan condiciones en las que se encuentra en prisión por problemas de salud mental Nick Reiner se encuentra en prisión desde el 15 de diciembre, tras ser arrestado por presuntamente asesinar a sus padres, Rob Reiner y Michele Singer. Las autoridades lo mantienen en condiciones especiales y vigilado las 24 horas.



Video La macabra historia detrás de la polémica publicación que hizo Nick Reiner en 2018

Nick Reiner, quien le arrebató la vida a sus padres Rob Reiner y Michele Singer el 14 de diciembre con un arma blanca, está recluido en el Centro Correccional Torres Gemelas en el centro de Los Ángeles, bajo estricta vigilancia, debido a sus problemas de salud mental.

De acuerdo con reportes de People, el hombre de 32 años fue ingresado el 15 de diciembre y se encuentra en "régimen de aislamiento", por lo que debe usar una bata azul para la “prevención del suicidio en todo momento”.

PUBLICIDAD

"Un supervisor lo vigila cada 15 minutos para garantizar su seguridad. Actualmente tiene problemas de salud mental, pero no ha intentado autolesionarse. Permanece solo en su celda y se comunica muy poco", explicó el elemento de la policía.

Tras el crimen del afamado director de cine, de 78 años, y su esposa fotógrafa, de 70, Nick enfrenta los cargos de "asesinato en primer grado con acusación especial de uso de arma blanca".

La policía informó que Reiner solo puede comunicarse con su abogado y personal autorizado del penal, por lo cual su contacto con el exterior es prácticamente "inexistente".

Además, solo saldrá de su celda "para comparecer ante el tribunal o por motivos médicos, y debe estar escoltado por un sargento en todo momento", así como también es monitoreado con la cámara de video que portan los oficiales, por lo cual sus tres comidas al día las recibe ahí mismo.

"Esto es importante para que nadie comprometa este caso de alto perfil, y para que ningún civil o recluso pueda hacerle preguntas, como por ejemplo por qué mató a sus padres", explicó una fuente policial a People.

Los médicos también determinaron que Reiner tiene una "discapacidad mental", añadió el oficial a la revista, incluso previamente había sido diagnosticado con esquizofrenia.

El 17 de diciembre, Reiner compareció por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en una audiencia que solo duró 5 minutos, y la siguiente se llevará a cabo el 7 de enero de 2026.

Nathan J. Hochman, fiscal del condado de Los Ángeles, busca que reciba una condena por asesinato con "circunstancias especiales", situación que podría hacer que Nick Reiner reciba la "pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional", reportó People.