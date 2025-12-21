Lina Luaces Hija de Lili Estefan revela traición que vivió en Miss Universe por una de sus colegas Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, confesó la gran deslealtad que sufrió por parte de una de las modelos en la pasada y polémica edición de Miss Universe 2025. De esto señalaron a la Miss Cuba.



Video Hija de Lili Estefan responde a quienes “no confiaron” en ella representando a Cuba en Miss Universe

Lina Luaces, la hija de Lili Estefan y que representó a Cuba en la pasada y polémica edición de Miss Universe 2025, habló con Clarissa Molina sobre algunas situaciones que vivió durante las semanas previas al certamen en Tailandia.

Una de ellas tuvo que ver con una fuerte acusación que le hizo una de las modelos y que le dolió mucho.

Lina Luaces revela gran traición en Miss Universe

Clarissa Molina tuvo como invitada en su podcast a Lina Luaces y ahí la joven de 23 años confesó la deslealtad que sufrió por parte de una chicas del famoso concurso.

"Esto me puso un poquito triste porque una que yo consideraba que era mi amiga empezó a decir a todo el mundo que yo tenía maquillistas en mi cuarto", dijo la hija de Lili Estefan sin revelar la identidad de la modelo que le hizo el falso señalamiento.

"Eso no era cierto", agregó la Miss Cuba.

Y es que la acusación se considera grave, ya que las concursantes tienen prohibido usar estilistas y maquillistas durante el certamen.

" No podemos tener maquillistas, es por eso que todo el mundo me decía: 'Lina, suéltate el cabello'", relató.

"Y yo: 'No puedo porque no sé cómo hacerlo sola, y no quiero que quede mal'. Lo mío fueron recogidos porque no podía meter a nadie en mi cuarto", expresó.

Pese al perjurio al que fue objeto y tras haber estado en la que ya es considerada la edición del certamen más controvertida de la historia, Lina Luaces dijo haber terminado con una gran vivencia.

" Solamente pisar Miss Universo es icónico, y Cuba no había entrado al 12 en muchos años, así que saber que hice historia en tan poco tiempo, no puedo pedir más", admitió.

En la final, la joven de raíces cubanas logró terminar dentro del top 10. Ella fue la segunda mujer en representar a la isla en los últimos 50 años.