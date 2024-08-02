Estados Unidos de América

Stephen Nedoroscik, el gimnasta famoso por sus grandes lentes, triunfa en los Juegos Olímpicos París 2024

Los problemas de la vista no han sido impedimento para que Stephen Nedoroscik sea un campeón de la gimnasia artística. Ha sido comparado con Clark Kent.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video No puede ver bien, pero triunfa en gimnasia: él es Stephen Nedoroscik, el Clark Kent de la vida real

Ha sido apodado ‘el Clark Kent’ de la gimnasia olímpica. Stephen Nedoroscik ha sido uno de los atletas más populares en los Juegos Olímpicos de París 2024, no solo por su rendimiento sino también por su actitud y estilo.

Nedoroscik nació en Worcester, Massachusetts, en 1998. Tiene 25 años y está debutando como atleta olímpico en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su especialidad es el caballo con aros.

Stephen se ha vuelto protagonista de varios memes debido a la particular actividad que hace mientras espera su turno para pasar a ejecutar su rutina: dormir la siesta.

¿Qué condición de la vista padece el gimnasta estadounidense Stephen Nedoroscik de los Juegos Olímpicos 2024?

También ha llamado la atención su uso de unos grandes lentes de pasta, lo que lo han hecho ser comparado con Clark Kent. Sus lentes son especiales para el estrabismo, una condición en la que los ojos no están alineados hacia la misma dirección. Es decir, no pueden mirar lo mismo al mismo tiempo.

Pero además de estrabismo, Stephen también padece de coloboma. Se trata de un defecto poco común. Aunque existen diferentes tipos de coloboma, a grandes rasgos se define como cuando parte del tejido que forma el ojo no existe.

Esto podría parecer una dificultad para el desempeño de un gimnasta, sin embargo Stephen se quita los lentes cuando se sube al caballo con arcos. Para Nedoroscik, la vista no es lo primordial. Aseguró que:

"Ni siquiera veo realmente cuando estoy haciendo mi gimnasia. Todo está en las manos. Puedo sentir todo"


Sin embargo, esto no ha sido un impedimento. Stephen se llevó la medalla de bronce junto con su equipo de gimnasia artística masculina.

La novia de Stephen compartió una tierna publicación en Instagram, con la que quizás sería la descripción más acertada del gimnasta:

“No todos los héroes llevan capa, algunos llevan gafas”
