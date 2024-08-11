Tom Cruise, Billie Eilish y más despiden París 2024 y dan la bienvenida a Los Ángeles 2028: fotos

Video Billie Eilish perdió a una amiga por enamorarse del mismo hombre: ¿se arrepintió?

La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024 de este domingo 11 de agosto contó con varias estrellas de la música mundial como Billie Eilish, Snoop Dogg, Phoenix, H.E.R., entre otros.

La alineación de estrellas subió al escenario como parte del traspaso a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Así fue el espectáculo musical de la clausura de París 2024

La banda francesa Phoenix fue la encargada de iniciar el show musical con su éxito 'Lisztomania' en el centro del Stade de France, mientras cientos de atletas los rodeaban para cantar junto a ellos.

La banda Phoenix fue la encargada de poner el ritmo de fiesta en la clausura de París 2024. Imagen AP



La agrupación alternó en el escenario con otras estrellas como el DJ Kavinsky, el rapero VannDa y el emblemático dúo francés Air.

Además, el cantante estadounidense Ezra Koenig, de Vampire Weekend, apareció en escena para cantar 'Tonight' junto a Phoenix.

Ezra Koenig, de Vampire Weekend, se presentó junto a Phoenix durante la clausura de los Juegos Olímpicos. Imagen Getty Images



Luego, ya en el momento en que París pasó la estafeta a Los Ángeles, apareció la cantante H.E.R. para interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

"Este es el momento más importante en la historia de LA28 hasta la fecha, cuando la bandera olímpica pasa de París a Los Ángeles", dijo el presidente de LA28, Casey Wasserman, en un comunicado citado por la AP.

H.E.R. fue la encargada de cantar el himno estadounidense como preámbulo a la bienvenida a Los Ángeles 2028. Imagen Getty Images



" Estamos encantados de presentar lo mejor de Los Ángeles con artistas locales y estamos agradecidos con Billie, H.E.R., los Chili Peppers y Snoop por su colaboración en lo que fue un espectáculo increíble para una audiencia global que les dará a los fanáticos una muestra de lo que está por venir en 2028", adelantó.

Tras el himno estadounidense, en el estadio sonaron las notas musicales de la saga 'Mission: Impossible' y apareció Tom Cruise, quien se aventó desde el techo del recinto para dirigirse al centro del campo y tomar la bandera olímpica y llevarla en moto hacia un avión con destino a Los Ángeles.

Tom Cruise hizo una entrada espectacular en el Stade de France. Imagen Getty Images



Con la bandera olímpica aterrizada en playas de Los Ángeles, y desde esa ciudad, se dejó ver una fiesta amenizada por los Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg y Dr. Dre.

Tom Cruise fue el encargado de llevar la bandera olímpica hasta Los Ángeles. Imagen Getty Images



Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos por tercera vez, ya que los Juegos anteriores se celebraron allí en 1984 y 1932.

Con todo el 'mood' californiano, Billie Eilish, Snoop Dogg y más artistas dieron la bienvenida al movimiento olímpico desde Los Ángeles. Imagen Getty Images



Será la primera vez que la ciudad será sede de unos Juegos Paralímpicos.