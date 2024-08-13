Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina será parte de las Olimpiadas Paraolímpicas en París

Al actor le amputaron la pierna derecha en 2021 tras sufrir una trombosis provocada por un infarto silencioso.

Juan Pablo Medina, quien en 2021 le amputaron la pierna derecha, participará en las Olimpiadas Paralímpicas París 2024, como representante de Latinoamérica.

El actor no será parte de ninguna de las competencias deportivas, pero estará presente como embajador de Ottobock, marca de prótesis patrocinadora del evento.

Univision Famosos se puso en contacto con Triana Casados, representante de Juan Pablo, quien aclaró en qué consistirá su participación.

"Juan Pablo no va a competir, va a ir a dar difusión y como representante de Ottobock LATAM, quienes son patrocinadores oficiales de paralímpicos y de donde Juan Pablo es embajador", explicó.

Añadió que "su visita es para conocer y dar difusión sobre el deporte paralímpico".

En su perfil de Instagram, Juan Pablo Medina compartió algunas imágenes donde se le ve usando su prótesis demostrando que no es impedimento para practicar deporte y competir en este tipo de eventos.

¿Qué le pasó a Juan Pablo Medina?

El 15 de julio de 2021 el actor estaba en medio de las grabaciones de la serie 'Horario estelar' cuando comenzó a sentirse mal del estómago. El equipo médico de la producción lo atendió, pero más tarde, al intensificarse los malestares, pidió que lo llevaran al hospital donde trabajaba su padren Salvador Medina, quien es cirujano general.

Después de la tomografía y varios estudios, los médicos encontraron que tenía "coágulos en el intestino y en las piernas", lo que ayudó con el diagnóstico final: había sufrido un infarto silencioso. "Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias", explicó en entrevista que dio a la revista GQ en marzo de 2022.

Juan Pablo tuvo que ser intervenido del intestino y las piernas, pero la situación no mejoraba a pesar de tener un mes en el hospital.

Los doctores le informaron que harían todo lo posible para mantenerlo con vida, pero era necesario amputarle la pierna derecha.

"Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir", compartió a la revista.

Después de meses de rehabilitación física y terapias psicológicas, Juan Pablo Medina retomó su vida tanto en lo personal como en lo laboral y actualmente combina su faceta en la actuación con la de ser embajador de la marca de prótesis.


