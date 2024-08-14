Madre de Simone Biles quiere pedirle perdón por abandonarla a los 6 años: espera que "vuelva" con ella

Video La mujer más rápida del mundo oculta un triste pasado: Sha'Carri Richardson corre con largas uñas de acrílico

La multipremiada gimnasta, Simone Biles, se encuentra celebrando las medallas que obtuvo en su participación en los juegos Olímpicos Paris 2024. Su madre comparte la felicidad de su hija y espera poderse reunir con ella pronto para pedirle perdón, después de décadas de haberla abandonado por sus problemas de adicción.

Shanon Biles, de 52 años, habló sobre los problemas que la empujaron a dejar a sus hijos y que fueran adoptados por su padre y su tía cuando era unos pequeños niños, situación por la cual desea disculparse con su famosa hija.

" Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo y (mi padre) no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien", contó en entrevista con Daily Mail.

Shanon lamenta no formar parte de la vida de la deportista de 27 años, sobre todo en momentos importantes como su boda con Jonathan Owens, jugador del equipo de la NFL Chicago Bears.

Aunque la mujer no tiene contacto con la gimnasta, reveló que sí tiene comunicación con otra de sus hijas, Adria (22 años), quien es inseparable de Simone.

"Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando a que ella y Adria (su hermana menor), vuelvan. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante", compartió Shanon a Daily Mail.

US' Simone Biles celebrates winning the gold medal at the end of the artistic gymnastics women's all around final of the Paris 2024 Olympic Games at the Bercy Arena in Paris, on August 1, 2024.

Simone Biles creció con su abuelo

Tras perder el control por su alcoholismo y drogadicción, Ronald, el padre de Shanon, se hizo cargo de Simone y Adria tras adoptarlas y llevárselas a Texas, pues las niñas estaban en hogares de acogida, en ese entonces la gimnasta tenía 6 años.

"Pasaron seis años antes de que volviera a ver a mis hijos. Respeté a mi padre y les permití hacer la transición, él pensó que era lo mejor para ellos. Fue difícil dejarlos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos. Seguía consumiendo. Yo era testaruda", confesó.

"En aquel momento no lo entendí, pero años después entendí por qué. Primero tuve que enfrentarme a mí misma".

Simone Biles y su abuelo Ronald Biles y su esposa Nellie.

Los dos hijos mayores de Shanon, Tevin, ahora de 29 años y Ashley, ahora de 34, quedaron al cuidado de su tía abuela, la hermana de Ronald.

Actualmente Shanon Biles continúa viviendo en un peligroso vecindario de Franklinton, Columbus, en Ohio, y tiene muchas deudas, reportó Daily Mail.

"Me gustaría sentarme y hablar contigo y responder a todas las preguntas que puedas tener. No sé qué te han dicho, pero quiero que escuches la verdad", fue el mensaje que le envió a su hija.