La madre biológica de Simone Biles busca reencontrarse con ella: desea que la perdone

Video La madre de Simone Biles la abandonó de niña, ahora la busca y la critican

Simone Biles es hoy en día la mejor gimnasta del mundo. Con 11 medallas olímpicas, es la gimnasta más laureada en la historia de los Juegos Olímpicos.

La carrera de Simone comenzó cuando era tan solo una niña, y en un campamento de gimnasia llamó la atención de los entrenadores.

A los 8 años ya practicaba con Aimee Boorman, la entrenadora olímpica que se fijó en su potencial.

Pero la infancia de Biles no siempre fue alegre pues sus padres biológicos, Shannon Biles y Kevin Cemons, no pudieron brindarle los cuidados necesarios.

Simone Biles fue adoptada por sus abuelos

Los padres biológicos de Simone tenían un grave problema de adicción a las drogas.

Simone vivió los primeros tres años de su vida bajo el cuidado de sus padres biológicos, sin embargo, la familia logró que tanto Simone como su hermana Adria fueran trasladadas a un orfanato.

En 2003, cuando Biles ya tenía seis años, sus abuelos maternos pudieron adoptarla legalmente a ella y a su hermana menor. Se trasladaron a Spring, Texas, donde las niñas por fin tuvieron un hogar estable.

Simone Biles declaró en una entrevista:

"No estaría donde estoy sin ese punto de inflexión. Vivir separada de mi madre biológica, estar en un hogar de acogida y ser adoptada por mis abuelos me ha preparado para un mejor camino".



Sus abuelos maternos -a quien ella considera sus verdaderos padres- son Ron y Nellie Biles. Ron es un ex-controlador aéreo.

Ron y Nellie han acompañado a Simone en cada paso de su carrera, y nunca pasan la oportunidad de compartir lo orgullosos que están de ella.

Para Biles, ellos representaron una segunda oportunidad de la vida.

“Creo que todo sucede por una razón y estaré siempre agradecido por eso porque definitivamente tuve una segunda oportunidad en la vida. Significan muchísimo para mí".

Reaparece la madre de Simone Biles

Shannon Biles, la madre biológica de Simone, concedió recientemente una entrevista para el diario inglés Daily Mail. En ella, aseguró que se encuentra ‘estable’ de su adicción a las drogas, y que desea volver a encontrarse con Simone.

Aunque Shannon tiene el número telefónico de Simone, no le ha hablado, pues está esperando el momento en el que se reúnan en persona.

"Le pediría que me perdone y le preguntaría si podemos seguir adelante, que no me juzgue por mi pasado. Me gustaría hacer las paces con ella en persona".



Sin embargo, Shannon sabe que esto puede tomar tiempo.

"La estoy esperando y tengo paciencia, no puedes presionar a nadie. Me hubiera gustado ser parte de todo lo que ha vivido, pero sólo debo esperarla".



Simone por su parte no ha comentado nada al respecto. Si bien ella no tiene comunicación con Shannon por el momento, el padre de Shannon -es decir, Ron- está en contacto con ella.