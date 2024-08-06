Ofrecen miles de dólares a atleta de salto con garrocha para ser actor de contenido para adultos
Anthony Ammirati, atleta francés que se hizo viral por aparentemente tirar la barra con sus genitales, fue invitado a formar parte del talento de una compañía de contenido para adultos.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Anthony Ammirati fue centro de atención durante su participación en la competencia de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos París 2024. El atleta francés tumbó la barra aparentemente con sus genitales y tras su participación quedó en el doceavo lugar de la competencia.
Al hacerse viral, Daryn Parker, vicepresidente de CamSoda, un portal de contenido para adultos, desea ofrecerle 250 mil dólares para que forme parte del talento de la compañía.
"Si fuera por mí, te premiaría por lo que todos los demás vieron, tu talento debajo del cinturón. Como amante de las actividades centradas en la entrepierna, me encantaría ofrecerte hasta 250.000 dólares a cambio de un espectáculo de webcam de 60 minutos, en el que muestres tus bienes, excepto la barra, por supuesto", dijo a TMZ Sports.
Aunque se desconoce si Daryn Parker le hizo el ofrecimiento oficialmente, Anthony Ammirati continúa enfocado en su carrera deportiva.
"Estoy un poco decepcionado porque no fallé nada en el tercer intento a 5,70 m. Lo que fallé fue un poco de salto en el entrenamiento para afinar los ajustes. Sólo una sesión técnica", dijo el atleta.
La 3e jambe d’Anthony Ammirati qui l’élimine ! 🍆🥶#JeuxOlympiques #Paris2024 #Athletics pic.twitter.com/FSTYzA83b8— Actu JO 2024 (@ActuJO_2024) August 3, 2024