Ofrecen miles de dólares a atleta de salto con garrocha para ser actor de contenido para adultos

Anthony Ammirati fue centro de atención durante su participación en la competencia de salto con garrocha en los Juegos Olímpicos París 2024. El atleta francés tumbó la barra aparentemente con sus genitales y tras su participación quedó en el doceavo lugar de la competencia.

Al hacerse viral, Daryn Parker, vicepresidente de CamSoda, un portal de contenido para adultos, desea ofrecerle 250 mil dólares para que forme parte del talento de la compañía.

"Si fuera por mí, te premiaría por lo que todos los demás vieron, tu talento debajo del cinturón. Como amante de las actividades centradas en la entrepierna, me encantaría ofrecerte hasta 250.000 dólares a cambio de un espectáculo de webcam de 60 minutos, en el que muestres tus bienes, excepto la barra, por supuesto", dijo a TMZ Sports.

Antho️️ny Ammirati Imagen Antho️️ny Ammirati/Instagram

Aunque se desconoce si Daryn Parker le hizo el ofrecimiento oficialmente, Anthony Ammirati continúa enfocado en su carrera deportiva.