Cindy Ngamba será la primera medallista del Equipo Olímpico de Refugiados: no puede volver a su país

Cindy Ngamba nació en Camerún, pero a los 11 años se fue a vivir al Reino Unido junto a su padre y su hermano. Es la abanderada del Equipo Olímpico de Refugiados y podría ser su primera medallista.

Por:
Mariana Rosas.
Nacida en Camerún, Cindy Ngamba vive en el Reino Unido como refugiada. Hoy inspira al mundo al ser la abanderada del Equipo Olímpico de Refugiados y la primera medallista de este equipo.

Cindy compite como boxeadora en la categoría femenil de 71 kilogramos, ha asegurado una medalla tras vencer a la francesa Davina Michel en cuartos de final.

Cindy Ngamba es lesbiana: no puede volver a Camerún por ser gay

La historia personal de Cindy ha estado llena de retos, comenzando por el tener que abandonar su país a los 11 años de edad.

Cindy se mudó junto con su padre y hermano mayor al Reino Unido. Aunque lleva casi toda su vida viviendo en este país, no tiene pasaporte, por lo que cuenta con la condición de refugiada.

Pero además, hay otro motivo por el que Ngamba no puede volver a Camerún.

“La razón por la que soy refugiada es por mi sexualidad. En mi país es ilegal ser gay, así que, si me devolvían, podrían haberme encarcelado”.


La vida en el Reino Unido comenzó de la forma más difícil, pues Cindy se sentía sola y era una víctima constante de acoso escolar.

“Era una niña triste que intentaba llevar cada día como venía, pero era duro. Sobre todo, porque estaba sin mi madre”.


Sin embargo, encontrarse con el boxeo significó una luz en medio de la oscuridad, pues se volvió el amor más grande en su vida y un motivo para seguir luchando.

Hoy, en sus terceras olimpiadas, la boxeadora competirá contra la panameña Atheyna Bylon en semifinales. Sea cual sea el resultado, Cindy ya ha hecho historia.

¿Qué es El Equipo Olímpico de Refugiados? Su participación en París 2024

El Equipo Olímpico de Refugiados surgió en 2016 y compitió por primera vez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

No busca representar a un país sino a las 100 millones de personas desplazadas en el mundo debido a algún conflicto político.

En los Juegos Olímpicos de París, el Equipo se conforma de 36 atletas, 23 hombres y 13 mujeres.

En esta ocasión consta de atletas que ya han estado en el Equipo previamente, pero también de debutantes.

Los continentes de origen de los competidores son principalmente Asia, África y América. Los atletas tienen la condición de refugiados (verificada por Naciones Unidas) en sus países de acogida.

Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) declaró que los talentosos deportistas que conforman este equipo:

“Harán que miles de millones de personas en todo el mundo sean conscientes de la magnitud de las crisis de refugiados”.
