Gianmarco Tamberi, atleta italiano, se disculpa tras perder su anillo de casado en los Juegos Olímpicos 2024

Video Perdió su anillo de boda en el Sena y su esposa reaccionó: la historia de Gianmarco Tamberi

A Gianmarco Tamberi, campeón italiano de salto de altura, vivió un inesperado momento en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tamberi, de 32 años, fue elegido como el abanderado de la delegación italiana junto con la esgrimista Arianna Errigo. Mientras el atleta desfilaba con su delegación en la embarcación que navegó por el río Sena, Gianmarco Tamberi perdió una preciada posición. Se trata de nada más y nada menos que su anillo de bodas.

PUBLICIDAD

Tamberi no había posteado sobre la apertura en redes sociales, pero al día siguiente de la inauguración posteó un particular mensaje:

"Lo siento, mi amor. Lo siento mucho"

Imagen @gianmarcotamberi

En el mensaje, dirigido a su esposa, el italiano explicó lo que vio en ese preciso momento. Ocurrió justo cuando estaba agitando la bandera italiana.

"Lo vi escurrirse, lo vi rebotar... lo seguí con la mirada hasta que botó dentro del barco (...) Una mirada de esperanza... pero desafortunadamente el bote fue en la dirección errónea y dando más de mil vueltas en el aire lo vi sumergirse en el agua como si fuera el único lugar en el que quería estar".



Los compañeros de equipo del atleta se rieron y se preocuparon, incluso le preguntaron cómo iba a decírselo a su esposa. Sin embargo, Tamberi intentó encontrar el lado más tierno del accidente.

"Si tenía que pasar, si tenía que perderlo, no podría imaginar un sitio mejor".

Gianmarco Tamberi encontró el lado positivo de perder su anillo de casado en los Juegos Olímpicos París 2024

Junto con la carta publicada en su Instagram, el atleta italiano compartió románticas fotos con su amada. La primera de ellas el día de su boda, la segunda mostrando sus alianzas de oro. Una tercera foto de él al momento de perder el anillo y al final un meme en el que el deportista aparece como Frodo de ‘El señor de los anillos’.

Imagen @gianmarcotamberi

Imagen @gianmarcotamberi

Además, Tamberi finalizó la carta con una propuesta: lanzar el anillo de su mujer para que los anillos estén juntos de nuevo. Y, con esto, casarse una vez más.

Chiara Botempti, la esposa de Gianmarco, se enterneció y reconoció la dulzura y sinceridad de su marido. Respondió: