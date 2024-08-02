Famosos

Gianmarco Tamberi, atleta italiano, se disculpa tras perder su anillo de casado en los Juegos Olímpicos 2024

Gianmarco Tamberi, el abanderado de la delegación italiana en los Juegos Olímpicos París 2024, confesó perder su anillo de casado en plena inauguración.

Pero antes de que sigas, e invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Perdió su anillo de boda en el Sena y su esposa reaccionó: la historia de Gianmarco Tamberi

A Gianmarco Tamberi, campeón italiano de salto de altura, vivió un inesperado momento en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tamberi, de 32 años, fue elegido como el abanderado de la delegación italiana junto con la esgrimista Arianna Errigo. Mientras el atleta desfilaba con su delegación en la embarcación que navegó por el río Sena, Gianmarco Tamberi perdió una preciada posición. Se trata de nada más y nada menos que su anillo de bodas.

PUBLICIDAD

Tamberi no había posteado sobre la apertura en redes sociales, pero al día siguiente de la inauguración posteó un particular mensaje:

"Lo siento, mi amor. Lo siento mucho"
Imagen @gianmarcotamberi

Más sobre Famosos

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”
2 mins

Cazzu revela tener un crush con un “rapero”: “Ese es el hombre definitivo”

Univision Famosos
Martha Higareda, de ‘Amar te duele’, hace sorpresivo anuncio sobre su embarazo: “Nos pusimos a llorar”
2 mins

Martha Higareda, de ‘Amar te duele’, hace sorpresivo anuncio sobre su embarazo: “Nos pusimos a llorar”

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado
2 mins

Grettell Valdez disfruta de su último viaje con su hijo: él está a punto de partir de su lado

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó
0:59

Muere famoso ‘influencer’ tras caer 20 pies por una pendiente: esto le pasó

Univision Famosos
Hermana y madrastra de Julio César Chávez Jr. reaccionan tras su liberación y esto dicen
0:59

Hermana y madrastra de Julio César Chávez Jr. reaccionan tras su liberación y esto dicen

Univision Famosos
Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 
0:55

Tragedia en ‘Emily in Paris’: se revela de qué habría muerto querido integrante durante filmación 

Univision Famosos
Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”
1:00

Hijo de Pepe Aguilar estalla contra el cantante por acusar a su mamá de dejarle la casa “vacía”

Univision Famosos
Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años
2 mins

Muere Verónica Echegui, actriz que compartió protagónico con Gael García: tenía 42 años

Univision Famosos

En el mensaje, dirigido a su esposa, el italiano explicó lo que vio en ese preciso momento. Ocurrió justo cuando estaba agitando la bandera italiana.

"Lo vi escurrirse, lo vi rebotar... lo seguí con la mirada hasta que botó dentro del barco (...) Una mirada de esperanza... pero desafortunadamente el bote fue en la dirección errónea y dando más de mil vueltas en el aire lo vi sumergirse en el agua como si fuera el único lugar en el que quería estar".


Los compañeros de equipo del atleta se rieron y se preocuparon, incluso le preguntaron cómo iba a decírselo a su esposa. Sin embargo, Tamberi intentó encontrar el lado más tierno del accidente.

"Si tenía que pasar, si tenía que perderlo, no podría imaginar un sitio mejor".

Gianmarco Tamberi encontró el lado positivo de perder su anillo de casado en los Juegos Olímpicos París 2024

Junto con la carta publicada en su Instagram, el atleta italiano compartió románticas fotos con su amada. La primera de ellas el día de su boda, la segunda mostrando sus alianzas de oro. Una tercera foto de él al momento de perder el anillo y al final un meme en el que el deportista aparece como Frodo de ‘El señor de los anillos’.

Imagen @gianmarcotamberi
Imagen @gianmarcotamberi

Además, Tamberi finalizó la carta con una propuesta: lanzar el anillo de su mujer para que los anillos estén juntos de nuevo. Y, con esto, casarse una vez más.

Chiara Botempti, la esposa de Gianmarco, se enterneció y reconoció la dulzura y sinceridad de su marido. Respondió:

"Solo tú podías convertir esto en algo romántico"
Relacionados:
FamososMatrimonioItaliaVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD