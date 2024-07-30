Tom Daley, el atleta que se volvió famoso tejiendo, triunfó en París 2024 por su esposo

Video Tom Daley salía con chicas hasta que llegó su esposo, quien es 20 años mayor

Tom Daley tejiendo se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de los Juegos Olímpicos. Tal vez lo reconozcas como el clavadista que esperaba su turno para subir al trampolín mientras tejía suéteres. Daley tiene una emotiva historia familiar, así como un historial deportivo impecable.

Tom Daley compitió por primera vez en las Olimpiadas cuando tenía tan solo 14 años, en Beijing, 2008. Desde entonces fascinó al mundo con su precisión en los clavados, aunque en aquel debut no se llevó ninguna medalla a casa.

El británico, nacido en Plymouth en 1994, regresó para competir en Londres 2012, Río de Janeiro 2014 y posteriormente Tokio 2020. En 2012 se llevó el bronce como clavadista en solitario, y en Río de Janeiro un bronce en equipo. Tokio fue su gran oportunidad, Daley triunfó con la medalla de oro en clavado sincronizado y bronce en solitario.

Además de sus medallas, Daley ha recibido honores como la condecoración de la insignia del Orden del Imperio Británico en 2022.

Tom Daley no solo es famoso por sus clavados, es activista gay

Daley ha utilizado su influencia para ser activista en pro de los derechos LGBT+. En su canal de YouTube, Tom Daley muestra su lado más vulnerable y comparte algunas de sus experiencias siendo abiertamente gay, como por ejemplo el bullying que llegó a sufrir en la infancia. El clavadista también ha participado en campañas contra la homofobia, como cuando usó su participación en los Juegos de la Commonwealth para pedirle los países de la mancomunidad que pongan fin a las leyes que penalizan la homosexualidad. Tom dijo:

“Me siento muy afortunado por poder ser quien soy abiertamente y sin preocupaciones. Espero que algún día todos los deportistas de los países de la Commonwealth puedan ser libres para competir también siendo abiertamente las personas que son”

Tom Daley fue apoyado en París 2024 por su esposo e hijos

En 2017, Daley se casó con Dustin Lance Black, quien es un cineasta estadounidense ganador del Oscar. Juntos tuvieron, mediante a gestación subrogada, dos hijos: Robbie y Phoenix.

La familia se volvió lo más importante en la vida de Tom, y fue a ellos a quienes les dedicó su participación en París 2024.

Dustin Black compartió una publicación de Instagram en la que comentó que su hijo mayor, Robbie, les dijo a sus padres lo mucho que deseaba poder ver en vivo a su padre Tom compitiendo en los Juegos Olímpicos. Tom no sabía si deseaba seguir compitiendo, pues llevaba ya una larga trayectoria recorrida. De hecho, llevaba dos años sin practicar. Pero la ilusión de su hijo lo empujó a París.

“El año pasado por estas fechas decidí volver sin saber si entraría en el equipo. Lograr esto delante de mi hijo, que me pidió que volviera, es muy especial"

Tom se llevó junto con su compañero a Noah Williams una medalla de plata en la categoría de clavado sincronizado en plataforma de 10 metros. Tras seis saltos, finalizaron con una calificación de 463.44 puntos, sólo por detrás de la dupla Hao Yang y Junjie Lian, representando a China con un resultado de 490.35 puntos. Daley tiene ahora medallas de oro, plata y bronce.

"Hacerlo delante de mi hijo, que me pidió que volviera, es muy especial. Ahora tengo uno de cada color, he completado el set"



Al ser entrevistado sobre su desempeño y sus planes a futuro, Daley respondió: