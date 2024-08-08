Marco Verde el campeón de boxeo en los Juegos Olímpicos de París 2024 que podría ganar oro

Video El boxeador Marco Verde se enfrentó a su propio padre para ganar la plata en los Olímpicos

Marco Verde ha emocionado a mexicanos de todo el mundo al calificar para la final olímpica de box en la categoría de 71 kilogramos.

El joven boxeador es originario de Mazatlán, Sinaloa, y tiene 22 años.

Pese a su corta edad, Marco Verde no es de ninguna manera un principiante. Obtuvo el oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Sin embargo, en caso de obtener el oro en los Juegos Olímpicos, se trataría de una victoria histórica. El último mexicano en llegar a una final de boxeo antes de Marco fue Héctor López Colín en la categoría de ‘peso gallo’ en las olimpiadas de Los Ángeles, 1984.

Por otra parte, los últimos mexicanos en obtener medallas de oro en boxeo fueron Ricardo Delgado y Antonio Roldán en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, es decir, en 1968.

Marco Verde, campeón de boxeo, peleó contra el inglés Lewis Richardson en los Juegos Olímpicos de París 2024

Para llegar a la semifinal, Marco tuvo que vencer antes a Tiago Muxanga, de Mozambique y posteriormente a Nishant Dev, quien representaba a India. Por su lado, el inglés Lewis Richardson triunfó en sus combates contra el serbio Vakhid Abbasov y el jordano Zeyad Eashash.

La semifinal mostró a un Marco ágil que no dio tregua. El resultado fue de 3 a 2. Verde se enorgullece de haber peleado usando más cabeza que corazón, y declaró emocionado:

“Esta vez no tuvimos que salir a pelear a lo loco, a poner el corazón. Era una pelea más inteligente, eso lo sabíamos y eso fue lo que hicimos. Siento que lo ganamos perfectamente, el tercer round. Llego a la esquina y digo ‘ganamos, esta pelea la ganamos, no me la pueden quitar”.



Pero una vez pasada la adrenalina tras vencer al británico, Marco expresó:

“Contento pero no satisfecho. Ganamos, pero ya quedó en el pasado y hay que enfocarse en lo que viene”.

El rival de Marco Verde es un talentoso joven de Uzbekistán Asadkhuja Muydinkhujaev

Marco Verde tiene una importante meta que vencer, pues peleará por el oro contra Asadkhuja Muydinkhujaev (también escrito Asadxoʻja Moʻydinxoʻjayev) de Uzbekistán. Asadkhuja es, al igual que Marco, un joven prodigioso, pues comenzó a entrenar boxeo cuando tenía tan solo 13 años.

Es, actualmente, el campeón del mundo en ‘peso welter’ (peso mediano o semimedio) tras ganar en 2023 el IBA World Boxing Championship.

En París 2024, el uzbeko ha derrotado al egipcio Omar Elawady, el danés Nikolai Terteryan y el estadounidense Omari Jones. Al igual que el mexicano, Asadkhuja tiene los ojos y las esperanzas de su país sobre él.