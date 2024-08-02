Allyson Felix fue discriminada por ser mamá: creó guarderías en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de París 2024

Video Le querían pagar menos solo por ser madre: la medallista Allyson Felix no se quedó callada

Allyson Felix es una de las más importantes corredoras de la historia reciente, es, según el portal oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024, “la atleta femenina de atletismo más condecorada de la historia olímpica”.

Ha participado en cinco Juegos Olímpicos, en los que ha ganado 7 medallas de oro, 3 de plata y una de bronce. Sin embargo, sus logros no se limitan a la pista, pues en los Juegos Olímpicos de París 2024 Allyson Felix obtuvo un triunfo de otro tipo: logró crear la primera guardería para bebés de las madres atletas.

Allyson Felix fue discriminada por ser madre y deportista

Allyson se convirtió en madre en 2018, y se percató de lo difícil que era mantener su carrera deportiva mientras cuidaba a su familia. Además, Allyson se dio cuenta que el mundo del deporte era hostil con las madres.

La prestigiosa marca con la que Allyson trabajaba, Nike, la discriminó. De acuerdo a la corredora, cuando su embarazo se hizo público la marca le ofreció un contrato en el que le pagarían 70% menos que antes de estar embarazada. Allyson no solo denunció a la marca, sino que se puso a pensar qué podía hacer ella para que nadie más pasara por esa situación.

“Si yo, una de las atletas más comercializadas de Nike a nivel global no puede garantizar estas protecciones, ¿quién podrá?”



Y se puso en marcha con soluciones. Primero, lanzó su propia marca de calzado deportivo: Saysh. El slogan de esta marca es ‘las mujeres merecen más’, y se ha convertido en una competencia para Nike. Nike, por su parte, revisó sus políticas de género y maternidad.

Allyson Felix se propuso combatir la discriminación al estar en el Comité Olímpico Internacional

Esto no fue todo. Al ser una deportista de larga trayectoria, Allyson fue invitada a formar parte del COI (Comité Olímpico Internacional) y aprovechó su posición para hacer una importante propuesta. Felix se puso a trabajar para crear una guardería dentro de los Juegos Olímpicos, además de salas de lactancia. Es decir, espacios seguros para que las madres deportistas pudieran dejar a sus hijos tranquilamente, para después jugar con ellos y pasar tiempo de calidad.

La propuesta trascendió, y ahora existe en la Villa Olímpica de París (y la Paralímpica de París) una guardería patrocinada por pañales Pampers, con un horario completo de 9 de la mañana a 9 de la noche.

Allyson Felix está determinada a seguir apoyando a las madres atletas.

“Cuidar a los niños es un enorme obstáculo para las atletas que son madres y quiero que la iniciativa vaya más allá de los Juegos, que se convierta en la norma en las grandes competiciones”



Además de esta iniciativa, Allyson ha estado apoyando a las madres atletas con otras actividades, desde la creación de fondos para financiar el cuidado de los niños hasta la ayuda para encontrar patrocinadores después del embarazo.