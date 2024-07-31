Sha'Carri Richardson es la mujer más rápida del mundo, pero no deja atrás su estilo en Paris 2024

Video La mujer más rápida del mundo oculta un triste pasado: Sha'Carri Richardson corre con largas uñas de acrílico

Sha'Carri Richardson es una de las estrellas de los Juegos Olímpicos 2024. La corredora ha llamado la atención por la combinación de velocidad y estilo, pues Sha’Carri se presenta en las competencias con extravagantes uñas y pelucas. Pero ella es mucho más que sus 'looks', su camino hacia París 2024 estuvo repleto de altibajos. De hecho, había calificado a Tokio 2020, pero tuvo que regresar a casa suspendida.

Desde muy chica, Sha’Carri fue considerada una promesa del deporte en su natal Dallas, Texas. De acuerdo al portal oficial de los Juegos Olímpicos, en 2019, Richardson batió dos récords mundiales sub-20.

Primero, ganó los 100 metros planos con un tiempo de 10.75 segundos, rompiendo una marca de 42 años establecida por Marlies Göhr. En los 200m hizo un tiempo de 22.17, rompiendo el récord de Allyson Felix en los Juegos de Atenas 2004. Todo estaba encaminado a que Sha'Carri llegara a donde todos los atletas sueñan: las olimpiadas.

Sha'Carri Richardson fue suspendida de Tokio 2020 por dopaje

Sha’Carri iba a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Serían sus primeros Juegos Olímpicos, y las miradas de Estados Unidos estaban sobre ella. La joven promesa estaba por cumplir su sueño olímpico, sin embargo, ocurrió un cambio de planes.

Richardson fue suspendida por salir positiva a THC en la prueba de dopaje. El THC es una sustancia encontrada en la marihuana, droga que Sha’Carri confesó que consumía debido a la depresión por la muerte de su madre biológica.

La atleta fue criada por su abuela, quien hoy la acompaña en sus competencias. La relación de Sha’ Carri con su madre siempre fue lejana, y se enteró de la muerte de ésta en medio de una entrevista con un periodista. Este suceso le detonó un pánico que no supo cómo controlar.

A Sha’Carri le llovieron críticas en redes por su consumo de marihuana, por lo que posteó un tuit con un simple pero contundente mensaje:

"Soy humana"

El regreso triunfal de Sha'Carri Richardson a las carreras

Sin embargo, la polémica no la detuvo. La texana calificó a los Juegos Olímpicos 2024 con una marca récord: 100 metros planos en 10.71 segundos. Triunfante, Sha'Carri dijo:

"No he vuelto. Soy mejor"

Pero no solo regresó más fuerte como corredora, sino que también tuvo un importante proceso personal. Como reveló a la revista Vogue:

"No me refiero sólo a que sea mejor corredora. Es más que eso. Soy mejor siendo Sha'Carri. Soy mejor siendo yo misma"



Y si bien Richardson es querida en todo el mundo, hay un lugar que nunca le ha dado la espalda: su natal Dallas. De hecho, Dallas proclamó el 10 de noviembre como el día oficial de Sha’Carri Richardson, además de que nombró en su honor la pista de atletismo del estadio John Kincade. Sha’Carri está orgullosa de sus raíces y de su gente, de la misma manera en la que ellos están orgullosos de su largo camino.