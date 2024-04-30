Sofía Vergara muestra la cicatriz en su “pata mocha” tras someterse a una “cirugía mayor”

Video ¿Sofía Vergara finge su acento inglés? Así se defendió de quienes critican su manera de hablar

Sofía Vergara mostró la cicatriz que se le está formando en su pierna derecha después de que le realizarán una operación en días pasados.

Fue el 12 de abril cuando la actriz reveló en sus Historias de Instagram que se encontraba en recuperación luego de un procedimiento y que su novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, la estaba atendiendo.

“Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla asegúrate de conseguir un guapo doctor que duerma contigo esa noche”, escribió.

Desde entonces, la modelo ha compartido diversas fotografías en las que se puede apreciar su rodilla vendada o con aparatos en ella.

Sofía Vergara se dejó ver durante su recuperación. Imagen Sofía Vergara/Instagram

Sofía Vergara enseña la cicatriz en su rodilla

Continuando con las actualizaciones de su proceso de sanación, Sofía Vergara colgó en la red social una nueva postal, el 28 de abril.

En la imagen, ella sale sentada mientras come lo que parece ser un postre. Tiene su pierna derecha levantada y ya sin vendaje, por lo que se puede ver la abertura que le hicieron para la cirugía.

La herida ya está cerrada, así que la cicatriz aparentemente se le está produciendo sin complicaciones y, de hecho, la zona no luce de un color distinto al de su piel.

“¡Aquí se trabaja y se goza hasta con la pata mocha!”, anotó en la sección de descripción, junto con emojis de carita llorando y carcajeándose.

Sofía Vergara mostró la cicatriz en su rodilla. Imagen Sofía Vergara/Instagram

Hasta el momento, la protagonista de películas como ‘Corrupción policíaca’, que puedes ver aquí en ViX, no ha explicado la razón por la que la sometieron a la operación en su rodilla derecha.

Sin embargo, en el 2016 confesó a Los Angeles Times que “tengo malas rodillas”, por lo que evitaba trotar o correr tanto como le era posible.

Vergara tampoco aclaró si su pareja, Justin Saliman, fue quien la intervino. De acuerdo con su sitio web, él es el inventor de un sistema que permite al médico reparar los desgarros de menisco en lugar de extirpar la zona dañada.

¿Sofía Vergara revela que extraña nadar?

Este martes 30 de abril, Sofía Vergara colgó un par de ‘selfies’ en su perfil de la plataforma digital y dejó claro cuánto extraña el mar.

Sofía Vergara se dejó ver así a días de revelar que fue sometida a una cirugía. Imagen Sofía Vergara/Instagram



“Deseando estar de vuelta en Chipi Chipi con mi traje de baño”, anotó para subtitular los retratos, que no especificó si son actuales.

Según Hola! USA, Casa Chipi Chipi es la residencia que la estrella posee “en algún lugar en medio del Caribe”, y a la que se llega tomando un hidroavión.