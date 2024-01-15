Sofía Vergara confirma la fuerte razón por la que “se rompió” su matrimonio con Joe Manganiello

Video Esta sería la razón por la que Joe Manganiello pidió el divorcio a Sofía Vergara

Sofía Vergara finalmente confirmó el motivo por el que llegó a su fin el matrimonio que durante siete años sostuvo con Joe Manganiello.

La protagonista de ‘Modern Family’ y el actor dieron a conocer que habían “tomado la difícil decisión” de divorciarse el 17 de julio del año pasado, mediante un comunicado conjunto.

“Como dos personas que se aman y preocupan mucho por la otra, pedimos que respeten nuestra privacidad mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vidas”, solicitaron.

Aunque la expareja evitó detallar las razones por las que se separaban, TMZ reportó un par de días después que presuntamente era porque el actor deseaba procrear y la colombiana no.

Al respecto, citando a una “fuente” cercana a Manganiello, Page Six informó que supuestamente él siempre quiso ser papá y que ese anhelo se habría intensificado en los últimos años.

Sofía Vergara revela por qué terminó su unión con Joe Manganiello

A prácticamente seis meses de la ruptura, Sofía Vergara validó dichos reportes al compartir la causa por la que se acabó su enlace con Joe Manganiello.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, confesó durante una entrevista con El País, publicada el 13 de enero.

Acerca de esa resolución, la actriz explicó: “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

“Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años”, indicó, refiriéndose a Manolo Gonzalez, “y estoy lista para ser abuela, no madre”.

Sofía aprovechó el momento para aclarar que, por ello, uno de los requisitos que debe cumplir su próximo novio es “venir ya con hijos”.

“Yo ya estoy casi con la menopausia, en una ley natural de vida. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga al bebé un rato y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida, es lo que toca”, advirtió.

Públicamente, luego de sólo tres meses casada con la estrella de ‘Magic Mike’, ella dio pistas de que ya se sentía así sobre la posibilidad de ser madre nuevamente.

“Bueno, no creo que se pueda pensar en ello seriamente cuando ya tienes 43 años. Es lo que es y ya no puedo esperar nada natural”, dijo a Harper’s Bazaar Arabia.

No obstante, agregó: “Así que veremos qué pasa. No es algo que no nos deje dormir, pero no es algo a lo que me oponga completamente”.

Vergara dio a luz a Manolo a los 19 años, fruto de su relación con Joe Gonzalez. Después de separarse de él, ella se dedicó a trabajar para sacarlo adelante, reporta People.

Sofía Vergara ha “seguido adelante” tras su divorcio

En una conversación para CBS Sunday Morning, Sofía Vergara habló de cómo le resultó atravesar por su división de Joe Manganiello ante el escrutinio.

“He seguido adelante. Estás ahí (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que eso iba a suceder. No puedes ocultar esas cosas”, comentó.