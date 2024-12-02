Sofía Vergara posa ‘topless’ a sus 52 años tras haber revelado que está “medio soltera”

Video ¿Sofía Vergara se deja ver con su nuevo amor?: Es cirujano y la gente cree que se parece a su ex

Sofía Vergara sorprendió al mostrar su lado sensual, a sus 52 años, luego de que pasaran semanas desde que dio a entender que tambaleaba su relación con Justin Saliman.

Fue durante una entrevista para Us Weekly que la actriz aparentemente reveló que el romance con el cirujano ortopédico no estaría del todo bien.

“Totalmente [Nueva York es el mejor lugar para tener una cita]. De hecho, ayer hablaba de eso porque ahora estoy soltera, así que… medio soltera. [Risas] En fin”, dijo.

Aunque, hasta el momento, ella no ha aclarado si terminó con el médico, presumió que, por ahora, está disfrutando presuntamente sin él de unos días de descanso.

Sofía Vergara posa en ‘topless’

Por medio de sus ‘posts’ en Instagram, Sofía Vergara reveló que actualmente se encuentra en su Casa Chipi Chipi, la cual se ubica en alguna isla de Colombia.

Gracias a las diversas fotografías que ella ha colgado, se sabe que está acompañada de su hijo, Manolo, su madre, Margarita, y otros familiares.

Además de enseñar los alimentos que ha degustado en su país natal, la estrella de ‘Modern family’ ya se dejó ver pasando el tiempo en la playa, usando trajes de baño en tendencia.

Sofía Vergara ha presumido parte de sus vacaciones familiares. Imagen Sofía Vergara/Instagram

Este sábado, 30 de noviembre, la también modelo causó revuelo al publicar una instantánea en la que se le puede ver ‘topless’.

En dicha postal, la juez de ‘America’s Got Talent’ se encuentra acostada, boca abajo, en un camastro, mirando hacia la cámara.

Se alcanza a notar que la parte superior de su bañador, en color blanco, se encuentra desamarrada.

Sofía Vergara se mostró como pocas veces desde la playa. Imagen Sofía Vergara/Instagram

Ante el retrato, varios usuarios de la plataforma recurrieron a la sección de comentarios para adularla, escribiéndole: “Sexy”, “Ella sabe que es una reina” y “Eres perfecta”.

Sofía Vergara estaría buscando otro amor

En noviembre, después de que Sofía Vergara pareciera haber desvelado que su idilio con Justin Saliman era algo del pasado, Radar Online dio a conocer que ella querría encontrar a su ‘alma gemela’.

“Ella está buscando y tiene expectativas muy altas. Quiere a un hombre que sea alto y guapo, y superexitoso”, afirmó una fuente al medio.

“Todos quieren verla feliz, pero tal vez necesite dejar de lado algunas de sus exigencias para encontrar un amor duradero”, sentenció.

En julio de 2023, la protagonista de ‘Griselda’ anunció su separación de Joe Manganiello, tras siete años de matrimonio.

Posteriormente, en enero de 2024, la expresentadora de Univision confirmó que el divorcio se dio porque el actor anhelaba que tuvieran hijos, algo que ella no quería.