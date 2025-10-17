Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos

Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Joe Manganiello acaba de confirmar que está comprometido con su novia, Caitlin O’Connor, luego de dos años de relación.

Este 17 de octubre, el actor publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece con la actriz, quien luce su sortija y una sonrisa.

Gracias a las palabras que puso en la descripción, el protagonista de ‘Magic Mike’ destapó que le pidió matrimonio a la también presentadora hace meses.

Él escribió, “24 de junio, de 2025”, y colocó un emoji de un anillo. Hasta ahora, no ha dado más detalles del importante momento.

Joe Manganiello se comprometió con Caitlin O'Connor. Imagen Joe Manganiello/Instagram

Previo a su anuncio, TMZ reportó que, durante su discurso en el Festival del Cine de San Diego, este jueves 16, Joe se había referido a Caitlin como su prometida.

Manganiello y O’Connor desataron rumores de romance en septiembre de 2023, dos meses después de que solicitara el divorcio de Sofía Vergara.

El dúo dio a conocer que estaban en un idilio en diciembre de ese mismo año, cuando debutaron en una alfombra roja.

Joe Manganiello estaba “devastado” tras separarse de Sofía Vergara

De acuerdo con People, una fuente aseguró que Joe Manganiello “ha estado estado muy bien” porque Caitlin O’Connor ha sido “buena para él”.

“Están muy felices. Él estaba devastado y se sentía como un fracasado después de separarse de Sofía. Nunca pensó que se divorciaría. Era muy duro consigo mismo”, relató.

“Tenía pensando centrarse solo en el trabajo. Entonces conoció a Caitlin y se enamoró rápidamente. Está agradecido por haber tenido otra oportunidad”, agregó.

Vergara y Manganiello anunciaron que se divorciarían en julio de 2023, asegurando que eran “dos personas que se aman”.

En enero de 2024, Sofía confirmó que, como se había rumorado, su unión con Joe terminó debido a que no tuvieron bebés.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, dijo en entrevista con El País.

Tras meses de guardar silencio, el galán de Hollywood desmintió dicha versión. Él alegó a Men’s Journal que las declaraciones de su ex “no son ciertas” pues desde el inicio comprendió que ella no le daría descendencia.

Contó que, en el primer mes que estuvieron saliendo, él le dijo: “‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé’”.

Prometida de Joe Manganiello sí querría tener hijos con él

En marzo de 2024, un informante aseveró a Us Weekly que el matrimonio estaba “sin duda” en el futuro de Joe Manganiello y Caitlin O’Connor.