Sofía Vergara

Sofía Vergara responde a Joe Manganiello: él contradijo su versión sobre la causa de divorcio

La actriz compartió su pensar ante las recientes declaraciones del actor, quien negó que su separación se debiera a que no tuvieron hijos, como ella aseveró. Ellos anunciaron su ruptura en julio de 2023.

Por:
Dayana Alvino.
Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Sofía Vergara reaccionó a las declaraciones de su ex Joe Manganiello en las que negó que su divorcio se debiera, como ella aseveró, a sus desacuerdos sobre procrear.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”, comentó a El País en enero pasado.

Acerca de su elección, ella explicó: “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

A meses de esa confesión, que la actriz reforzó en mayo a People, el actor aseguró que dichas razones “no son ciertas”.

“Intentamos tener una familia a lo largo del primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”, afirmó a Men’s Journal el 16 de julio.

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Sólo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, añadió.

Aunque Manganiello admitió que sí anhelaba formar una familia, sentenció que el no concretarlo con Vergara no fue la causa de la ruptura, sino que sucedió “se distanciaron, y a veces eso sucede”.

Sofía Vergara reacciona a refutación de Joe Manganiello

A semanas de que Joe Manganiello la contradijera, Sofía Vergara compartió su pensar con respecto a lo dicho por él.

“Al final del día, nunca se sabe si eso es lo que dijo de verdad”, mencionó en entrevista con Variety, publicada este 14 de agosto.

La protagonista de la serie ‘Griselda’ puntualizó: “He leído muchas cosas que he dicho y me he quedado como, ‘¿eh?’”.

“¿Qué voy a hacer, llamarlo? Ni siquiera sé si dijo eso”, recalcó refiriéndose a la estrella de películas como ‘Magic Mike’.

La expareja resolvió su divorcio en febrero y actualmente cada uno está en una nueva relación: ella con el cirujano Justin Saliman, y él con la presentadora Caitlin O’Connor.

Sofía Vergara continúa con su vida

Tras su truene de Joe Manganiello, Sofía Vergara ha continuado con su camino y encontrado la felicidad gracias, en parte, a su mantra: “No pienses mucho”.

“Cuando te sientas demasiado a pensar, la gente se deprime y se paraliza. Yo siempre me mantengo activa. ¿Qué demonios podemos hacer? Nada. Tenemos que seguir viviendo”, sugirió.

