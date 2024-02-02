Sofía Vergara reaparece sonriente y “sexy” con su supuesto novio, ¿él cumple sus requisitos?

Video Sofía Vergara también vivió cosas terribles en Colombia: lo que tiene en común con Griselda Blanco

Sofía Vergara reapareció al lado de su supuesto novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, a semanas de que trascendiera que se habían separado.

La actriz regresó a Los Ángeles luego de la gira que realizó para promocionar el estreno de su serie ‘Griselda’, en la que encarna a la narcotraficante Griselda Blanco.

Sofía Vergara disfruta cita con su presunta pareja

Este jueves 1 de febrero por la noche, Sofía Vergara y Justin Saliman fueron fotografiados a su salida del restaurante Cipriani Beverly Hills.

Sofía Vergara y Justin Saliman en Cipriani Beverly Hills. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



La estrella vestía un ‘total black look’, calificado por People como ‘sexy’, conformado por un top semitransparente, pantalones de satín y un abrigo largo holgado.

Ella complementó su ‘outfit’ con un bolso de mano Aquazzura color canela y zapatillas de tacones altos, y optó por un maquillaje natural.

Sofía Vergara lució al natural su rostro. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Por su parte, el médico mantuvo su atuendo casual al utilizar jeans, una camisa azul a cuadros, chaqueta de cuero y botas negras a juego.

Mientras caminaban, la estrella de ‘Modern Family’ y su supuesto galán mantuvieron las sonrisas en sus rostros.

Sofía Vergara y Justin Saliman aparentemente se están dando otra oportunidad. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Ellos fueron vistos juntos por última vez desde noviembre de 2023. El pasado 4 de enero, Daily Mail reportó que presuntamente Vergara no quería concretar una relación con Saliman.

“Puede que vuelvan a tener un par de citas y cenas, pero ya no son una pareja oficial, para disgusto de Justin”, aseveró un informante al medio.

“Siguen hablando y él está buscando recuperarla, pero cualquier tipo de futuro entre los dos es más desconocido cuando se trata de Sofía. Ella no quiere volver a establecerse ahora mismo con nadie”, agregó.

Justin Saliman y Sofía Vergara tras su cita. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Según dicha fuente, este idilio “fue más un rebote” para la colombiana, quien terminó su matrimonio con Joe Manganiello tras siete años.

Justin Saliman cumpliría con los requisitos de Sofía Vergara

Durante su aparición en el programa español ‘El Hormiguero’, el 8 de enero, Sofía Vergara se sinceró sobre los requisitos que necesita cumplir su próximo enamorado.

Especificó que el hombre “tiene que (ser) cincuentón”, con hijos, “buen mozo” y que “debe tener igual o más dinero” que ella.

Justin Saliman cumpliría con dichas condiciones. Elle EUA detalla que él procreó a dos niños con Bree Turner, de la que se divorció en 2018.