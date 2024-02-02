Sofía Vergara reaparece sonriente y “sexy” con su supuesto novio, ¿él cumple sus requisitos?
La actriz disfrutó de una salida con Justin Saliman tras su regreso a Los Ángeles. Previamente, se informó que ellos ya no estaban juntos ‘oficialmente’.
Sofía Vergara reapareció al lado de su supuesto novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman, a semanas de que trascendiera que se habían separado.
La actriz regresó a Los Ángeles luego de la gira que realizó para promocionar el estreno de su serie ‘Griselda’, en la que encarna a la narcotraficante Griselda Blanco.
Sofía Vergara disfruta cita con su presunta pareja
Este jueves 1 de febrero por la noche, Sofía Vergara y Justin Saliman fueron fotografiados a su salida del restaurante Cipriani Beverly Hills.
La estrella vestía un ‘total black look’, calificado por People como ‘sexy’, conformado por un top semitransparente, pantalones de satín y un abrigo largo holgado.
Ella complementó su ‘outfit’ con un bolso de mano Aquazzura color canela y zapatillas de tacones altos, y optó por un maquillaje natural.
Por su parte, el médico mantuvo su atuendo casual al utilizar jeans, una camisa azul a cuadros, chaqueta de cuero y botas negras a juego.
Mientras caminaban, la estrella de ‘Modern Family’ y su supuesto galán mantuvieron las sonrisas en sus rostros.
Ellos fueron vistos juntos por última vez desde noviembre de 2023. El pasado 4 de enero, Daily Mail reportó que presuntamente Vergara no quería concretar una relación con Saliman.
“Puede que vuelvan a tener un par de citas y cenas, pero ya no son una pareja oficial, para disgusto de Justin”, aseveró un informante al medio.
“Siguen hablando y él está buscando recuperarla, pero cualquier tipo de futuro entre los dos es más desconocido cuando se trata de Sofía. Ella no quiere volver a establecerse ahora mismo con nadie”, agregó.
Según dicha fuente, este idilio “fue más un rebote” para la colombiana, quien terminó su matrimonio con Joe Manganiello tras siete años.
Justin Saliman cumpliría con los requisitos de Sofía Vergara
Durante su aparición en el programa español ‘El Hormiguero’, el 8 de enero, Sofía Vergara se sinceró sobre los requisitos que necesita cumplir su próximo enamorado.
Especificó que el hombre “tiene que (ser) cincuentón”, con hijos, “buen mozo” y que “debe tener igual o más dinero” que ella.
Justin Saliman cumpliría con dichas condiciones. Elle EUA detalla que él procreó a dos niños con Bree Turner, de la que se divorció en 2018.
Además, él es el inventor de un sistema de reparación de meniscos, el cual Forbes indicó en 2019 que fue comprado por la empresa de tecnología médica Smith & Nephew por 105 millones de dólares.