Sofía Vergara revela cómo “recicla” el tatuaje que se hizo en honor a su ex Joe Manganiello

Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Sofía Vergara reveló el nuevo significado que le está dando al tatuaje que se hizo en honor a su exesposo, Joe Manganiello.

Los actores anunciaron su separación en julio de 2023 y, días después, comenzaron los trámites para divorciarse, lo que concretaron este abril.

En un par de ocasiones la protagonista de ‘Modern Family’ ha compartido que una de las razones por las que su matrimonio terminó es que él quería tener hijos, pero ella ya no, debido a su edad.

Sofía Vergara decidió “reciclar” el tatuaje a Joe Manganiello

El 31 de mayo, Sofía Vergara estuvo como invitada, junto a su hijo, Manolo Gonzalez, en el programa ‘The Talk’.

Luego de que su primogénito comentara que tiene alrededor de 34 tatuajes, la también modelo puntualizó que únicamente posee dos, uno en cada muñeca de las manos.

El primero es una ‘R’, la cual honra la memoria de su difunto hermano, Rafael, quien fue asesinado en las calles de Bogotá, Colombia, en 1998.

Acerca del segundo, una ‘J’, ella dijo sin reparo: “Esta era la inicial de Joe Manganiello, pero ahora él se ha ido”.

Sofía Vergara se tatuó una 'J' en honor a Joe Manganiello. Imagen Sofía Vergara/Instagram



La estrella dejó entrever que, al menos por ahora, no pensaría borrarse o cambiar esa tinta pues, por fortuna, puede dedicársela a alguien más.

“Qué suerte tengo de que el chico con el que salgo tenga la misma inicial”, dijo en referencia a su actual novio, el cirujano ortopédico Justin Saliman.

Mientras los presentadores y el público presente reían a carcajadas, Vergara agregó con humor: “Recicla, recicla”.

Sofía y Justin fueron vinculados por primera vez en octubre de 2023. Entonces, una fuente afirmó a People que ella estaba “divirtiéndose”.

Ella confirmó la relación recién hace un mes, cuando publicó en Instagram una fotografía en la que mostraba al doctor y le agradecida por los cuidados que le estaba dando tras su cirugía de rodilla.

Sofía Vergara siguió “adelante” tras su ruptura de Joe Manganiello

Sofía Vergara habló, en una charla para CBS Sunday Morning, de cómo le resultó atravesar por su división de Joe Manganiello ante el escrutinio.

“He seguido adelante. Estás ahí (en el ojo público) y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que eso iba a suceder. No puedes ocultar esas cosas”, explicó.