Sofía Vergara confirma noviazgo con Justin Saliman tras cirugía: "Asegúrate de conseguir un guapo doctor"

Video Esta sería la razón por la que Joe Manganiello pidió el divorcio a Sofía Vergara

Sofía Vergara finalmente confirmó, tras meses de especulaciones, que mantiene una relación con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

La corroboración por parte de la actriz llega a días de que se concretara su divorcio de Joe Manganiello, con quien estuvo casada por siete años.

PUBLICIDAD

Sofía Vergara expresa su amor por Justin Saliman

La protagonista de la serie ‘Modern Family’ reveló que fue sometida a una operación, por lo que se encuentra en recuperación.

En sus historias de Instagram, el viernes 12 de abril, ella publicó un retrato que le tomó a Justin Saliman, quien usa un uniforme médico.

“Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla asegúrate de conseguir un guapo doctor que duerma contigo esa noche”, escribió.

“Te amo”, fueron las palabras que le dedicó Sofía Vergara al especialista, que en la instantánea aparece muy sonriente y apoyando su mano en la parte baja de la pierna de ella.

Sofía Vergara declaró su amor por Justin Saliman. Imagen Sofía Vergara/Instagram

La modelo y Saliman fueron captados juntos por primera vez en octubre de 2023, tres meses después de que ella anunciara su separación de Joe Manganiello.

Entonces, una fuente comentó a People que ellos estaban “saliendo y divirtiéndose”: “Sofía disfruta de la vida. Parece positiva y llena de energía”.

A lo largo de este tiempo, la pareja ha sido fotografiada en diferentes citas. El pasado 29 de marzo, acudieron al restaurante Giorgio Baldi, en Los Ángeles.

No obstante, la colombiana no había aceptado que mantiene un romance con Justin. De hecho, en enero, ella dio a entender que continuaba soltera y desveló qué requisitos tenía que cumplir su siguiente galán.

“Yo no sé, me acabo de divorciar de un actor. No sé qué quiero ahora… ¿Un torero?”, bromeó al aparecer en el programa ‘El Hormiguero’.

“Preséntenme a alguien, tiene que (ser) cincuentón como yo, tener hijos, porque yo ya tengo 51 (años). Y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Sofía Vergara está “muy feliz” por su divorcio de Joe Manganiello

De acuerdo con documentos obtenidos y difundidos por Page Six, el 4 de abril se dictó sentencia sobre la disolución del matrimonio de Sofía Vergara y Joe Manganiello.

A horas de que trascendiera la noticia, representantes de la expresentadora de Univision se pronunciaron al respecto.

“Fue un divorcio muy amistoso. Las partes cooperaron durante todo el proceso. Fue muy sencillo, con poco drama”, aseveraron a Fox News.