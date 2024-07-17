Joe Manganiello habla de su divorcio y desmiente versión de Sofía Vergara: "Juré que no la dejaría"

Video Sofía Vergara y Joe Manganiello por fin firmaron su divorcio: este fue el millonario acuerdo

Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron el 17 de julio de 2023 que se habían separado. A un año de la ruptura, el actor negó que la razón del rompimiento haya sido por no tener hijos, como lo declaró la colombiana en enero de 2024.

¿Qué dijo Sofía Vergara sobre su divorcio de Joe Manganiello?

PUBLICIDAD

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja", contó en entrevista con El País, publicada el 13 de enero de 2024.

"Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32 años (Manolo González), estoy lista para ser abuela, no madre", añadió.

Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara

Seis meses después de lo que dijo la protagonista de 'Modern Family', el actor dio su versión sobre la razón de su divorcio.

Manganiello señaló en entrevista con Men's Journal que las declaraciones de su ex "no son ciertas", pues él asegura que comprendió desde el inicio de la relación que la colombiana no quería tener más hijos.

" Intentamos tener una familia durante el primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo", recordó.

"Le dije: 'Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Solo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada'. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice", aseveró a Men’s Journal.

Joe confesó que sí quería formar una familia, sin embargo, esa no fue la causa de la ruptura.

La verdadera razón del divorcio, según Joe Manganiello

El actor de 'Magic Mike' señaló que simplemente "es porque dos personas se distanciaron, y a veces eso sucede".

PUBLICIDAD

Confesó que se sintió frustrado por el enfoque que se le dio a su separación, pues afectaron su imagen.

"Que me pintaran como si hubiera tenido una especie de crisis de mediana edad y después de nueve años me dirigiera a alguien y le diera un ultimátum: 'Haz esto que puede ser perjudicial para tu cuerpo o me voy'. Eso nunca fue lo que fui", externó.

El 17 de julio de 2023 Sofía y Joe publicaron un comunicado para compartir la "difícil decisión" de su ruptura tras siete años de matrimonio.

"Como dos personas que nos queremos y nos cuidamos mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras atravesamos esta nueva etapa de nuestras vidas".

Fue el actor quien interpuso la demanda de divorcio citando "diferencias irreconciliables", según especifican los documentos oficiales a los que tuvo acceso la revista People.