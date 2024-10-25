Sofía Vergara hace inesperada revelación sobre su vida amorosa: ¿terminó con su novio?

Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Sofía Vergara vivió cambios radicales en su vida amorosa el año pasado, cuando no sólo se separó de su entonces esposo, Joe Manganiello, sino que también comenzó a salir con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

La colombiana anunció su ruptura con el actor en julio de 2023 y tres meses después, en octubre, fue captada junto al doctor en un restaurante de Beverly Hills.

Aunque entonces una fuente afirmó a People que ellos estaban “divirtiéndose”, y posteriormente fueron fotografiados en diversas ocasiones, la actriz confirmó el noviazgo hasta abril de este 2024.

Aparentemente el romance marchaba bien, pero la modelo hizo una declaración que podría revelar que no es así.

¿Sofía Vergara en problemas con su novio?

Sofía Vergara recientemente pareció revelar que el estado de su relación con Justin Saliman en realidad no sería el mejor.

En entrevista con Us Weekly, publicada este 24 de octubre, a la protagonista de ‘Modern Family’ le cuestionaron si aún piensa que “Nueva York es el mejor lugar para tener una cita”.

“Totalmente. De hecho, ayer hablaba de eso porque ahora estoy soltera, así que… medio soltera. [Risas] En fin”, respondió.

La exestrella de Univision no ahondó en la razón detrás de sus palabras y tampoco hizo referencia al reconocido especialista de 49 años.

Sofía Vergara presumió a Justin Saliman en redes

Previo a esta desvelación, Sofía Vergara compartió en Instagram una instantánea en la que aparece al lado de Justin Saliman.

En la imagen, colgada el 16 de agosto, se puede apreciar al dúo sentado a la mesa con varias personas, entre ellas el hijo de la presentadora, Manolo Gonzalez Vergara.

Ambos sostienen en la mano una bebida pues aparentemente estaban celebrando el cumpleaños de una de sus amistades.

Sofía Vergara se dejó ver con su novio. Imagen Sofía Vergara/Instagram

En abril, la juez de ‘America’s Got Talent’ subió a sus historias una postal del médico, quien la cuidó tras una operación que le realizaron.

“Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla, asegúrate de conseguir un guapo doctor que duerma contigo esa noche. Te amo, Justin”, apuntó en la descripción.