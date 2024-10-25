Sofía Vergara

Sofía Vergara hace inesperada revelación sobre su vida amorosa: ¿terminó con su novio?

La actriz pareció informar que su relación con el cirujano Justin Saliman atravesaría un problema. El dúo fue captado por primera vez en octubre de 2023, sólo tres meses después de que ella diera a conocer su separación de Joe Manganiello.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Sofía Vergara vivió cambios radicales en su vida amorosa el año pasado, cuando no sólo se separó de su entonces esposo, Joe Manganiello, sino que también comenzó a salir con el cirujano ortopédico Justin Saliman.

La colombiana anunció su ruptura con el actor en julio de 2023 y tres meses después, en octubre, fue captada junto al doctor en un restaurante de Beverly Hills.

PUBLICIDAD

Aunque entonces una fuente afirmó a People que ellos estaban “divirtiéndose”, y posteriormente fueron fotografiados en diversas ocasiones, la actriz confirmó el noviazgo hasta abril de este 2024.

Aparentemente el romance marchaba bien, pero la modelo hizo una declaración que podría revelar que no es así.

¿Sofía Vergara en problemas con su novio?

Más sobre Sofía Vergara

¿Tom Brady descarta relación con Sofía Vergara por ser “demasiado vieja”? Esto habría dicho
0:51

¿Tom Brady descarta relación con Sofía Vergara por ser “demasiado vieja”? Esto habría dicho

Univision Famosos
¿Sofía Vergara desairó a Rosalía? Las imágenes que muestran el ‘incómodo’ momento
0:54

¿Sofía Vergara desairó a Rosalía? Las imágenes que muestran el ‘incómodo’ momento

Univision Famosos
Sofía Vergara posa ‘topless’ a sus 52 años tras haber revelado que está “medio soltera”
2 mins

Sofía Vergara posa ‘topless’ a sus 52 años tras haber revelado que está “medio soltera”

Univision Famosos
Sofía Vergara responde a Joe Manganiello: él contradijo su versión sobre la causa de divorcio
2 mins

Sofía Vergara responde a Joe Manganiello: él contradijo su versión sobre la causa de divorcio

Univision Famosos
Joe Manganiello habla de su divorcio y desmiente versión de Sofía Vergara: "Juré que no la dejaría"
2 mins

Joe Manganiello habla de su divorcio y desmiente versión de Sofía Vergara: "Juré que no la dejaría"

Univision Famosos
Sofía Vergara revela cómo “recicla” el tatuaje que se hizo en honor a su ex Joe Manganiello
2 mins

Sofía Vergara revela cómo “recicla” el tatuaje que se hizo en honor a su ex Joe Manganiello

Univision Famosos
Sofía Vergara explica por qué no le parecía “justo” tener hijos con su ex Joe Manganiello
3 mins

Sofía Vergara explica por qué no le parecía “justo” tener hijos con su ex Joe Manganiello

Univision Famosos
Sofía Vergara muestra la cicatriz en su “pata mocha” tras someterse a una “cirugía mayor”
2 mins

Sofía Vergara muestra la cicatriz en su “pata mocha” tras someterse a una “cirugía mayor”

Univision Famosos
Sofía Vergara confirma noviazgo con Justin Saliman tras cirugía: "Asegúrate de conseguir un guapo doctor"
2 mins

Sofía Vergara confirma noviazgo con Justin Saliman tras cirugía: "Asegúrate de conseguir un guapo doctor"

Univision Famosos
Sofía Vergara causa sensación al aparecer en traje de baño a sus 51 años
3 mins

Sofía Vergara causa sensación al aparecer en traje de baño a sus 51 años

Univision Famosos

Sofía Vergara recientemente pareció revelar que el estado de su relación con Justin Saliman en realidad no sería el mejor.

En entrevista con Us Weekly, publicada este 24 de octubre, a la protagonista de ‘Modern Family’ le cuestionaron si aún piensa que “Nueva York es el mejor lugar para tener una cita”.

“Totalmente. De hecho, ayer hablaba de eso porque ahora estoy soltera, así que… medio soltera. [Risas] En fin”, respondió.

La exestrella de Univision no ahondó en la razón detrás de sus palabras y tampoco hizo referencia al reconocido especialista de 49 años.

Sofía Vergara presumió a Justin Saliman en redes

Previo a esta desvelación, Sofía Vergara compartió en Instagram una instantánea en la que aparece al lado de Justin Saliman.

En la imagen, colgada el 16 de agosto, se puede apreciar al dúo sentado a la mesa con varias personas, entre ellas el hijo de la presentadora, Manolo Gonzalez Vergara.

Ambos sostienen en la mano una bebida pues aparentemente estaban celebrando el cumpleaños de una de sus amistades.

Sofía Vergara se dejó ver con su novio.
Sofía Vergara se dejó ver con su novio.
Imagen Sofía Vergara/Instagram

En abril, la juez de ‘America’s Got Talent’ subió a sus historias una postal del médico, quien la cuidó tras una operación que le realizaron.

PUBLICIDAD

“Si alguna vez te sometes a una cirugía mayor de rodilla, asegúrate de conseguir un guapo doctor que duerma contigo esa noche. Te amo, Justin”, apuntó en la descripción.

Sofía Vergara le dijo "te amo" a su novio.
Sofía Vergara le dijo "te amo" a su novio.
Imagen Sofía Vergara/Instagram
Relacionados:
Sofía VergaraParejas de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD