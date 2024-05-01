Sofía Vergara explica por qué no le parecía “justo” tener hijos con su ex Joe Manganiello

Video Sofía Vergara no pudo tener hijos con Joe Manganiello por una polémica y desgarradora razón

Sofía Vergara sorprendió al mundo cuando reveló su separación de Joe Manganiello, tras estar casados durante siete años.

Al inicio, ninguno de los dos compartió las razones exactas por las que su relación terminó. Sin embargo, TMZ reportó que presuntamente se debió a que el actor deseaba procrear y ella no.

PUBLICIDAD

Meses más tarde, la actriz lo confirmó en entrevista con El País: “Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja”.

¿Por qué a Sofía Vergara no le parecía “justo” tener hijos con Joe Manganiello?

Ahora, en una reciente conversación para People, la protagonista de ‘Modern Family’ explicó por qué no consideró adecuado dar vida a un retoño de Joe Manganiello.

“Hay cosas en la vida que pueden parecer buenas ideas, pero no lo son. Yo ya fui madre”, dijo. Sofía Vergara procreó a Manolo con su primer esposo, Joe Gonzalez.

“Sé lo que significa ser una buena madre o intentar ser la mejor madre que puedas, y eso requiere muchos sacrificios, requiere mucha energía”, sentenció.

Si bien, la también modelo sabe que actualmente “gracias a la ciencia” las mujeres pueden concebir “a mayor edad”, puntualiza:

“Antes, la naturaleza, por alguna razón, le decía a su cuerpo que a los 50 estaba en la menopausia, que ya era hora de que terminara con eso. Hay una razón por la que la naturaleza hace eso”.

La colombiana, de 51 años, respeta “totalmente que alguien quiera ser madre después de los 50”, pero eso no es para ella.

“No pensé que debido a mi carrera, la forma en la que vivo mi vida, la manera en que era mi matrimonio, fuera justo traer un niño a este mundo, y no voy a poder ser capaz de dar el 100 por ciento”, confesó.

En julio del año pasado, “una fuente cercana” a Manganiello comentó a Page Six que él supuestamente siempre quiso ser padre y que ese anhelo se había intensificado en los últimos años.

PUBLICIDAD

No está clara cuál era la postura de Sofía cuando se casó con la estrella de ‘Magic Mike’, en 2015. No obstante, al año siguiente ella admitió a que no se cerraba a la idea.

“Ya veremos qué pasa. No es algo que no nos deje dormir. Pero no es algo a lo que me oponga completamente”, declaró a Harper’s Bazaar Arabia.

Ser madre es una experiencia “gratificante” para Sofía Vergara

Al hablar con People recientemente, Sofía Vergara se sinceró sobre cómo la cambió la maternidad, en la cual se estrenó a los 19 años.

“Todo. Es una experiencia única. Te cambia, es muy gratificante y también te da muchos dolores de cabeza”, mencionó.

“Es genial que lo tuviera joven (a Manolo), porque ahora voy a cumplir 52 años y él tiene 32. A veces quisiera ser mayor, porque habría sido más madura, más preparada para ser madre, pero fue lo que me tocó y lo que pasó”, agregó.