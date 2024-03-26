Andrea Legarreta

Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos

Valentina Martínez, prima de la conductora de Hoy, compartió en un emotivo mensaje que, tras la partida de Mateo, el pasado 22 de marzo, su hijo “le dará el regalo de vida a más de 15 personas”.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Muere sobrino de Andrea Legarreta a los 14 años: tenía un futuro prometedor en el motocross

Valentina Martínez, quien es prima de Andrea Legarreta, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que su hijo Mateo tomó la decisión de “regalar vida después de su partida”. Actualmente, están en proceso de donar sus órganos.

En medio de este difícil momento que atraviesa la familia, Valentina expresó que hay aspectos que aún no logra comprender y que probablemente nunca entenderá tras la repentina partida de su hijo mayor.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a pesar del dolor, su "corazón y su alma encuentran tranquilidad al saber que Mateo se fue feliz y pleno, cumpliendo su mayor sueño".

Sobrino de Andrea Legarreta "regalará" vida tras su partida

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos

Valentina expresó su confianza en que Mateo continuará guiándolos con "fortaleza y tranquilidad" mientras avanzan por este difícil camino. Como un “increíble ser de luz y amor”, su hijo tomó la decisión de “regalar vida después de su partida”.

Valentina compartió que están en proceso de donar los órganos de Mateo, y que "más de 15 personas recibirán el regalo de vida".

Mamá de Mateo revela que están en proceso de donar los órganos de su hijo.
Mamá de Mateo revela que están en proceso de donar los órganos de su hijo.
Imagen Valentina Martínez/Instagram


Valentina se comunicó con las personas que, a través de llamadas y mensajes, han brindado apoyo a su familia desde el accidente de Mateo el pasado 20 de marzo.

“He leído todos los mensajes, pero aún no sé qué decir. Solo quiero que sepan que los sentimos muy cerca del corazón”, escribió.

Agradeció la compañía a la distancia y el amor incondicional que han expresado hacia ella, su esposo Homero y su hijo menor Jero.

Valentina pidió paciencia y expresó su amor, compartiendo que están tomando un día a la vez. Además, prometió informarles sobre lo que sigue una vez que tenga más información.

¿De qué murió Mateo, sobrino de Andrea Legarreta?

Mateo, sobrino y ahijado de la presentadora del programa Hoy, falleció el pasado 22 de marzo a los 14 años tras un accidente en moto que le dejó una grave lesión en el cerebro.

A través de redes sociales, la presentadora compartió un emotivo mensaje de despedida. En sus palabras: “Dios… sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… pero no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también, como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda, te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar”.

Relacionados:
Andrea Legarreta

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX