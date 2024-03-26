Sobrino de Andrea Legarreta “regalará vida a 15 personas tras su partida”: donarán sus órganos
Valentina Martínez, prima de la conductora de Hoy, compartió en un emotivo mensaje que, tras la partida de Mateo, el pasado 22 de marzo, su hijo “le dará el regalo de vida a más de 15 personas”.
Valentina Martínez, quien es prima de Andrea Legarreta, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram que su hijo Mateo tomó la decisión de “regalar vida después de su partida”. Actualmente, están en proceso de donar sus órganos.
En medio de este difícil momento que atraviesa la familia, Valentina expresó que hay aspectos que aún no logra comprender y que probablemente nunca entenderá tras la repentina partida de su hijo mayor.
Sin embargo, a pesar del dolor, su "corazón y su alma encuentran tranquilidad al saber que Mateo se fue feliz y pleno, cumpliendo su mayor sueño".
Sobrino de Andrea Legarreta "regalará" vida tras su partida
Valentina expresó su confianza en que Mateo continuará guiándolos con "fortaleza y tranquilidad" mientras avanzan por este difícil camino. Como un “increíble ser de luz y amor”, su hijo tomó la decisión de “regalar vida después de su partida”.
Valentina compartió que están en proceso de donar los órganos de Mateo, y que "más de 15 personas recibirán el regalo de vida".
Valentina se comunicó con las personas que, a través de llamadas y mensajes, han brindado apoyo a su familia desde el accidente de Mateo el pasado 20 de marzo.
“He leído todos los mensajes, pero aún no sé qué decir. Solo quiero que sepan que los sentimos muy cerca del corazón”, escribió.
Agradeció la compañía a la distancia y el amor incondicional que han expresado hacia ella, su esposo Homero y su hijo menor Jero.
Valentina pidió paciencia y expresó su amor, compartiendo que están tomando un día a la vez. Además, prometió informarles sobre lo que sigue una vez que tenga más información.
¿De qué murió Mateo, sobrino de Andrea Legarreta?
Mateo, sobrino y ahijado de la presentadora del programa Hoy, falleció el pasado 22 de marzo a los 14 años tras un accidente en moto que le dejó una grave lesión en el cerebro.
A través de redes sociales, la presentadora compartió un emotivo mensaje de despedida. En sus palabras: “Dios… sigo pensando que esto es una terrible pesadilla y anhelo despertar y poder abrazarte de nuevo… pero no es así. Hay situaciones que la mente y el corazón simplemente no entienden y no aceptan… sin embargo, tus papás y tu hermanito nos dan también, como siempre lo han hecho, una gran lección de amor de vida y aceptación… Sin duda, te tocaron los mejores padres y el mejor hermanito que alguien pudiera soñar”.