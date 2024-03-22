Sobrino de Andrea Legarreta muere a los 14 años tras accidente en moto

Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta, falleció a los 14 años este 22 de marzo después de sufrir una caída en moto que le causó una grave lesión cerebral.

La noticia del fallecimiento del menor fue confirmado por Nico Legarreta, primo de Mateo, través de las redes sociales.

"Te vamos a extrañar, carnalito. Te amo y te échare de menos. Seguro seguirás en las motos por allá. Nos vemos pronto. Te amo. Cuidanos desde arriba", escribió en sus historias de Instagram.

Nicolás Legarreta se despide de su primo. Imagen Nicolás Legarreta/Instagram



Jero, el hermano menor de Mateo, le dedicó un mensaje de despedida en la misma red social: "Te amamos Mateo jamás te irás de nuestros corazones.

Diosito te cuidará allá arriba hermanote. Te amo con todo mi corazón. Qué buenos momentos vivímos".

Andrea Legarreta reaccionó a la conmovedora publicación y le envió todo su cariño a su sobrino: "Mi niño lindo, ¡el mejor hermano!, ¡los mejores hermanos! Qué afortunados de tenerse y tener a los mejores padres. ¡Siempre serán el mejor equipo amor! Y Mateo siempre estará acompañándolos y viviendo en ustedes. Te amo mi Jero, eres grande y maravilloso. Soy muy orgullosa de ser tu manina y la de Mateo. ¡Siempre contigo amor!".

Andrea Legarreta reacciona a la muerte de su sobrino de 14 años. Imagen Jero Díaz/Instagram

Sobrino de Andrea Legarreta sufrió accidente

El accidente en moto ocurrió el pasado 20 de marzo y Mateo fue hospitalizado. En ese momento, no había recuperado la conciencia y estaba en estado crítico, a punto de someterse a una intervención para detener una hemorragia cerebral.

Valentina Martínez, la madre de Mateo, compartió en varias historias de Instagram el 20 de marzo que su hijo había sido trasladado en helicóptero al Memorial Hermann Children’s en Houston, donde esperaban un milagro.

La familia se unió en oración y mantuvo la esperanza de que Mateo mostrara mejoría en las siguientes 24 a 48 horas, que eran las más críticas.

El 21 de marzo, Valentina Martínez compartió en Instagram que el estado de salud de Mateo era muy delicado. La inflamación cerebral persistía y afectaba otras funciones corporales.

Se planeaba realizar una exploración por tomografía computarizada para evaluar su función cerebral y tomar decisiones.

"Hoy la vida nos pone en una situación que jamás pensamos, estamos dentro de una pesadilla. Me pregunto mil veces ¿por qué? Y no encuentro ninguna respuesta. Lo único que nos queda es aferrarnos a Dios y a la Virgen, en ellos está el control y la decisión de lo que va a ocurrir con Mateo", escribió.

Valentina también compartió que le habló directamente a su hijo, diciéndole que estarían bien si él decidía partir.