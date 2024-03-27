Andrea Legarreta

“Tu corazón seguirá latiendo": donan órganos del sobrino de Andrea Legarreta y ella publica mensaje

Andrea Legarreta compartió que fue testigo del homenaje que le hicieron a Mateo, de 14 años, en el hospital por ser un héroe tras “regalar vida a 15 personas” con la donación de sus órganos.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video ¿A qué se dedica Mateo, el sobrino de Andrea Legarreta que se debate entre la vida y la muerte?

Andrea Legarreta se pronunció a través de un conmovedor mensaje en Instagram después de que su prima Valentina Martínez compartiera que, tras el fallecimiento de su hijo Mateo, de 14 años, sus órganos “regalarían vida a 15 personas”.

Andrea Legarreta habla de la donación de órganos de su sobrino Mateo

En una emotiva carta, la conductora del programa Hoy se dirigió a su ahijado, enalteciendo su “bondad y disposición de regalar vida si alguna vez te encontrabas en esta situación”.

Andrea expresó: “Qué maravilla pensar que tu corazón seguirá latiendo en el pecho de otro jovencito o jovencita, y que cada uno de tus órganos cambiará la vida de seres que esperaban un milagro, y ese milagro eres tú”.

Además, compartió detalles del homenaje que Mateo recibió en el hospital: “¡Eres un HÉROE! Todos en el hospital te lo dijeron y se sienten honrados por haberte conocido. Ver tu recorrido y el homenaje que te hicieron por ser un héroe, escuchando tu canción en medio de aplausos, se queda en mis más dulces recuerdos”.

Andrea Legarreta dedica emotivo mensaje a su sobrino Mateo.
Imagen Andrea Legarreta/Instagram


Andrea Legarreta expresó el honor que representa para ella ser tía y madrina “de un niño maravilloso, mágico, ejemplar, gran hijo, hermano, amigo, sobrino y compañero”. Envió “aplausos de pie hasta el cielo” para su “niño hermoso”.

Andrea compartió la promesa que le hizo a Mateo de mantenerse cerca de sus padres y hermano.

“Quédate tranquilo que aquí estaremos apapachando a tus papás y hermanito. Te tocaron LOS MEJORES. Todos son unos maestros de amor, unión, lucha y amor por la vida. Vale, Home y Jero, que honrada me siento de ser su familia. Gracias por todo lo que nos enseñan siempre… ¡Los amo! Mateo amado, ya nos abrazaremos algún día de nuevo. Mientras eso sucede, seguiremos dándole gas a la vida (como decías) y viviendo lo mejor posible nuestras vidas”.

Familia de Andrea Legarreta enfrenta complicada situación y pide ayuda

La prima de Andrea Legarreta, Valentina Martínez, pide apoyo tras la muerte de su hijo Mateo. En su cuenta oficial de Instagram, compartió que “después de este regalo que está dando”, esperan que Mateo “se pueda cremar para poder regresar a casa con él”.

Informó que el seguro de Mateo no aplica en Estados Unidos, donde falleció, y una persona allegada a su familia los apoyó con un GoFundMe para recaudar fondos. Valentina agradeció el apoyo que brindan a su familia en estos momentos difíciles.

“Una gran amiga nos está ayudando con un GoFundMe para poder pagar las cuentas de los hospitales, gastos funerarios y la repatriación de Mateo. Cada ayuda les agradecemos infinitamente. El estar lejos de casa hace la situación muy difícil, pero con su apoyo y cariño nos hacen sentir muy amados y apoyados”, escribió Valentina.

Mateo falleció el pasado 22 de marzo a los 14 años tras sufrir un accidente en moto que le ocasionó una “fuerte lesión en el cerebro”.

Andrea Legarreta

