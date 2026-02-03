Maribel Guardia Sobrina de Maribel Guardia dice ser testigo de agresiones de Imelda Tuñón contra Julián Figueroa La sobrina de Maribel Guardia se pronunció sobre el video en el que aparece Imelda Tuñón autolesionándose en medio de una discusión con Julián Figueroa.



Video Imelda Tuñón reacciona a videos filtrados donde supuestamente agrede a hijo de Maribel Guardia

Maribel García, sobrina de Maribel Guardia, asegura haber sido testigo de las agresiones que Imelda Tuñón supuestamente le propinaba a Julián Figueroa durante su matrimonio.

La periodista deportiva contó en ‘Ventaneando’ que, en medio de un supuesto ataque de ira, Imelda le habría llegado a romper un diente a su primo.

“En dos ocasiones… una, me acuerdo que estaban peleando… Imelda llamó policías y vi a Julián muy desesperado, pero a ella la veía más pe** que a él. Se veía que habían tenido un episodio de crisis…”, contó en la emisión del 3 de febrero.

“No me acuerdo qué le dijo Julián y agarró Imelda el celular… y con el celular, con esta parte (la punta del celular) le hace así (le pega) en el diente y le quiebra el diente”, agregó.

Maribel también se refirió al episodio en el que supuestamente Imelda Tuñón le habría lanzado acetona en los ojos al hijo de Julián Figueroa. Sin embargo, subrayó no haber sido testigo de ello.

“Sé de otra en el rancho, que Julián nos contó, que ella le aventó acetona en los ojos y fue un desastre. De esa no soy testigo, pero lo sé porque él nos contó. Era una relación bastante difícil… a veces la veía inquieta, ansiosa de cosas que no tenía coherencia”, sentenció.

Sobrina de Maribel Guardia dice que fue “testigo de muchas cosas”

La sobrina de Maribel Guardia no dio más detalles en el show mexicano. Sin embargo, en sus historias de Instagram se pronunció sobre los videos filtrados en los que se ve a Imelda Tuñón autolesionándose mientras discutía con Julián.

“Me duele mucho tener que compartir esto ya que son problemas familiares, pero cuando alguien ya no está para defenderse como Julián, tenemos que salir los que lo amábamos a defenderlo”, escribió en sus historias de Instagram este 3 de febrero.

Maribel García rompió el silencio tras filtración de video de Imelda Tuñón autolesionándose. Imagen Maribel García / Instagram



“Llevo 12 años viviendo con Maribel y Marco (mis tíos), por ende también con Julián, la mamá del niño y José Julián. Fui testigo de muchas cosas. Todo lo he hecho legal, mi testimonio ya lo hice ante las autoridades”, insistió.

Maribel alegó en sus historias que “Julián y la mamá del niño ya no eran pareja”, pues llevaban tiempo “durmiendo en cuartos separados”.

Sobrina de Maribel Guardia defiende a su familia en redes. Imagen Maribel García / Instagram



“Y sí, Julián estaba desesperado por dejarla, pero ella lo chantajeaba con el niño. Julián fue papá y hombre increíble con uno de los corazones más buenos que he conocido. Todo lo contrario a la mamá del niño que solo busca fama y el dinero sin importar manchar el nombre de su esposo, quien ya no está para defenderse, al que nunca cuidó ni amó”, dijo.

Finalmente, la sobrina de Marbiel Guardia replicó las imágenes difundidas por el presentador Javier Cerinai, donde Imelda aparece azotándose contra el suelo mientras Julián la acusa de “quemarle los ojos con acetona”.

“Y esta mujer tiene un menor de casi 9 años porque las autoridades así son en este país”, señaló, mientras que en una última historia compartió un collage de fotografías familiares asegurando que metería “las manos al fuego por esta familia”.