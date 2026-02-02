Imelda Tuñón

“Me quemaste los ojos”: filtran supuestos videos de Imelda Tuñón agrediendo a hijo de Maribel Guardia

Julián Figueroa habría documentado las supuestas agresiones de Imelda Tuñón antes de morir. En el video se escucharía a un hombre que presuntamente es el hijo de Maribel Guardia acusando a la joven de, supuestamente, quemarle los ojos con acetona.

Video Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela

Este lunes 2 de febrero fueron filtrados supuestos videos que mostrarían a Imelda Tuñón agrediendo física y verbalmente a Juliá Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Los videos, presentados en el canal de YouTube del presentador Javier Ceriani, mostrarían a quien fue identificada como Imelda Tuñón flagelándose en lo sería en interior de un baño ante la mirada del fallecido cantante.

En las imágenes también se escucharía la voz de un hombre que, presuntamente, sería Julián Figuero pidiéndole a la joven que deje de lastimarse y, posteriormente, acusándola de supuestamente morderlo.

“Atácame… estás grabada… Si me atacas, estás grabada y vas a la cárcel… Vas a la cárcel si me atacas… Como cuando me quemaste los ojos con acetona, ¿no? Ese golpe te lo hiciste tú sola”, se le escucha decir al hombre, al que nunca se le ve el rostro.

Tras las imágenes en las que a ella se le vería golpeándose la cabeza contra del piso cubierto por toallas, fue filtrado un segundo video donde, presuntamente, Julián Figueroa informaría que “de ahora en adelante” documentaría “todas las agresiones” de su esposa.

“Mi esposa me mordió el dedo… se nota, me lo abrió… creo que me lastimó el ligamento… quiero dejar claro que estoy siendo agredido y como hombre también tengo derechos”.

Aunque no está claro si el hombre del video es Julián Figueroa, Javier Ceriani señaló en su programa que, supuestamente, los videos se los habría hecho llegar “un amigo” del hijo de Maribel Guardia, de quien no reveló su identidad.

Ni Imelda Tuñón ni Maribel Guardia hicieron comentarios inmediatos al respecto.

