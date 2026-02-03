Julián Figueroa Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona Imelda Tuñón reacciona al video filtrado donde se aprecia que ella se autogolpea en medio de una discusión con Julián Figueroa. La cantante explica lo que habría pasado antes de esas imágenes.





Video Ime Tuñón responde a quien la llama “despreciable mujer” tras exponer a su hijo contra Maribel Guardia

Imelda Tuñón reaccionó al video que circula en redes donde se le ve aparentemente golpeándose en el piso, mientras el fallecido Julián Figueroa la graba diciendo que ella sola se está lastimado.

También, se escucha que el hijo de Maribel Guardia la acusa de haberle "quemado los ojos con acetona".

Este video fue filtrado por Javier Ceriani y la joven de 29 años rompió el silencio al respecto.

PUBLICIDAD

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de violencia

La cantante respondió algunos comentarios en Instagram donde aseveró que fue víctima de violencia por parte del padre de su hijo y señaló a Marco Chacón de haber filtrado las imágenes, así como de haber provocado el comportamiento de Julián Figueroa por culpa de un fármaco.

En una de sus historias de Instagram, Imelda explicó que ese día el hijo de Maribel Guardia la había "agredido en la calle" y aseguró que el fallecido cantante era "golpeador".

Imelda Tuñón acusa al fallecido Julián Figueroa de haberla agredido. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Según Imelda, ese comportamiento "anormal" de Julián fue causado por un "implante de naltrexona" que le habría puesto Marco Chacón a principios de 2023 y no habría dejado que su esposo siguiera con las terapias.

"Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad el cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo".

De acuerdo con el National Institutes of health, la naltrexona "es una opción de tratamiento para la adicción a los opioides".

Imelda Tuñón señala a Marco Chacón de haberle puesto un implante de naltrexona. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Sobre la violencia que presuntamente Julián ejercía sobre ella, Imelda explicó que la tenían "restringida" y "no podía decirle a su familia lo que pasaba".

Imelda señaló a Julián de "narcisista" y asegura que Maribel Guardia no le creía sobre lo que vivía con él: "Es espantoso y su mamá me decía que no lo provocara, pero que le dijera todo lo que hacía, y cuando le decía no me creía, llegué a pesar 43 kilos (95 libras)".

PUBLICIDAD

También dijo que el video filtrado por Javier Ceriani "prueba la violencia de Julián", y dejó entrever que podría interponer acciones legales por dar a conocer esas imágenes, pues "la revictimiza". Además, señaló a Marco Chacón como la única persona " con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso".

Imelda Tuñón señala a Maribel guardia de no creerle sobre lo que vivía con Julián Figueroa. Imagen Imelda Tuñón/Instagram