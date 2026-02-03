Julián Figueroa

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de "golpeador" y habla del video donde ella se autolesiona

Imelda Tuñón reacciona al video filtrado donde se aprecia que ella se autogolpea en medio de una discusión con Julián Figueroa. La cantante explica lo que habría pasado antes de esas imágenes.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Ime Tuñón responde a quien la llama “despreciable mujer” tras exponer a su hijo contra Maribel Guardia

Imelda Tuñón reaccionó al video que circula en redes donde se le ve aparentemente golpeándose en el piso, mientras el fallecido Julián Figueroa la graba diciendo que ella sola se está lastimado.
También, se escucha que el hijo de Maribel Guardia la acusa de haberle "quemado los ojos con acetona".

Este video fue filtrado por Javier Ceriani y la joven de 29 años rompió el silencio al respecto.

PUBLICIDAD

Imelda Tuñón acusa a Julián Figueroa de violencia

La cantante respondió algunos comentarios en Instagram donde aseveró que fue víctima de violencia por parte del padre de su hijo y señaló a Marco Chacón de haber filtrado las imágenes, así como de haber provocado el comportamiento de Julián Figueroa por culpa de un fármaco.

En una de sus historias de Instagram, Imelda explicó que ese día el hijo de Maribel Guardia la había "agredido en la calle" y aseguró que el fallecido cantante era "golpeador".

Imelda Tuñón acusa al fallecido Julián Figueroa de haberla agredido.
Imelda Tuñón acusa al fallecido Julián Figueroa de haberla agredido.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Más sobre Imelda Tuñón

Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela
1:01

Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela

Univision Famosos
Exnuera de Maribel Guardia se niega a enviar a su hijo a una escuela pública: “Yo nunca estuve en una”
2 mins

Exnuera de Maribel Guardia se niega a enviar a su hijo a una escuela pública: “Yo nunca estuve en una”

Univision Famosos
Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"
2 mins

Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"

Univision Famosos
Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia: dice que “utilizó” a su nieto para “sus fines”
0:59

Imelda Tuñón arremete contra Maribel Guardia: dice que “utilizó” a su nieto para “sus fines”

Univision Famosos
“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida
1:04

“No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón y Leonardo García de romance? Ella responde y aclara foto con el actor
2 mins

¿Imelda Tuñón y Leonardo García de romance? Ella responde y aclara foto con el actor

Univision Famosos
¿Limaron asperezas? Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya tuvieron comunicación: esto se dijeron
1:20

¿Limaron asperezas? Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya tuvieron comunicación: esto se dijeron

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara
2 mins

¿Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa protagonizarán 'remake' de 'Tú y Yo'? Ella lo aclara

Univision Famosos
Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas y muestra último mensaje que habría enviado a Maribel
2 mins

Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas y muestra último mensaje que habría enviado a Maribel

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón consumía sustancias ilícitas? Supuestos nuevos resultados toxicólogos lo aclararían
2 mins

¿Imelda Tuñón consumía sustancias ilícitas? Supuestos nuevos resultados toxicólogos lo aclararían

Univision Famosos

Según Imelda, ese comportamiento "anormal" de Julián fue causado por un "implante de naltrexona" que le habría puesto Marco Chacón a principios de 2023 y no habría dejado que su esposo siguiera con las terapias.

"Julián siguió con las sustancias… Primero vinieron convulsiones, luego parálisis de la mitad el cuerpo y, al final, el infarto. Me dejó sin marido y sin papá para mi hijo, solo estorbaba yo".

De acuerdo con el National Institutes of health, la naltrexona "es una opción de tratamiento para la adicción a los opioides".

Imelda Tuñón señala a Marco Chacón de haberle puesto un implante de naltrexona.
Imelda Tuñón señala a Marco Chacón de haberle puesto un implante de naltrexona.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Sobre la violencia que presuntamente Julián ejercía sobre ella, Imelda explicó que la tenían "restringida" y "no podía decirle a su familia lo que pasaba".

Imelda señaló a Julián de "narcisista" y asegura que Maribel Guardia no le creía sobre lo que vivía con él: "Es espantoso y su mamá me decía que no lo provocara, pero que le dijera todo lo que hacía, y cuando le decía no me creía, llegué a pesar 43 kilos (95 libras)".

PUBLICIDAD

También dijo que el video filtrado por Javier Ceriani "prueba la violencia de Julián", y dejó entrever que podría interponer acciones legales por dar a conocer esas imágenes, pues "la revictimiza". Además, señaló a Marco Chacón como la única persona " con acceso a ese video, así que va a ser vinculado a proceso".

Imelda Tuñón señala a Maribel guardia de no creerle sobre lo que vivía con Julián Figueroa.
Imelda Tuñón señala a Maribel guardia de no creerle sobre lo que vivía con Julián Figueroa.
Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Estas nuevas declaraciones surgen días después del polémico video en donde José Julián explica por qué está enojado con su abuela Maribel Guardia.

Relacionados:
Julián FigueroaMaribel GuardiaMarco ChacónViolencia DomésticaViolencia familiarCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX