Alejandra Guzmán vive emotivo momento en su regreso a los escenarios tras muerte de Silvia Pinal

Video Con lágrimas, hijos de Silvia Pinal dan sus primeras declaraciones tras la muerte de su madre

Alejandra Guzmán retomó sus actividades ocho días después de la muerte de Silvia Pinal y ofreció un concierto en Yucatán, México.

En medio del show hizo una reflexión sobre el último momento de vida de su madre.

"Me regaló algo bien cabr… mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar, ese momento es único, como cuando naces, y ves a un niño nacer y cuando trasciendes igual y se va a otro lugar", dijo el 6 de diciembre en Mérida.

Añadió que "todos vamos al mismo lugar, espero verlos en el mismo lugar" y terminó su mensaje enviando un beso a su público que la ovacionó y grataba muestras de apoyo ante el sensible fallecimiento de 'La Diva del Cine de Oro' de México, quien murió el 28 de noviembre por complicaciones derivadas de una neumonía.

En diversos momentos del show no contuvo las lágrimas, pero señaló que "el show tiene que continuar", pues así se lo había enseñado su madre.

Alejandra Guzmán recuerda los últimos momentos con su madre Silvia Pinal. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

El emotivo mensaje de Alejandra Guzmán en el homenaje

El 30 de noviembre Silvia Pinal recibió un homenaje póstumo de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, el máximo recinto de cultura de México.

Las mujeres de la dinastía Pinal la despidieron con emotivas palabras y 'La Guzmán' mostró lo orgullosa que estaba de ser su hija y agradecida por haber estado junto a ella en sus últimos momentos.

"Para mí es un honor poder sentir el cariño de todo México y de todo el mundo. Mi madre es grandiosa, estuvimos todos juntos cuando ella trascendió, cuando ella tuvo su último suspiro, que siempre voy a tener en mi corazón porque para mí es algo que ella me regaló y que nos regaló a toda la familia".

Alejandra Guzmán despidiendo a su madre Silvia Pinal. Imagen Rodrigo Oropeza/Getty Images

"Siempre me enseñó, y a todos, a que este matriarcado tenía siempre magia, siempre arte, siempre cosas que llevaremos todas y creo esa es la mejor herencia que puedo tener, esa casta, esa raíz que echó hasta el final siempre y quiero que sepan que se fue tan en paz y tan tranquila que se merecía también ella descansar".

"Es una reina, para mí es la madre más bella, la que me ha enseñado más allá de amar al escenario, a todo lo que ella logró y que yo creo que nunca jamás, nadie podrá ni siquiera acercarse a esa lucha y esa entrega y ese profesionalismo y ese amor que le tuvo a todo su público".