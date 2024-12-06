¿Silvia Pinal heredó su ‘tesoro’ más preciado a su asistente?: la captan con él en brazos

Video “Tengo muchas ganas de vivir”: las palabras de Silvia Pinal antes de morir

Silvia Pinal habría heredado a su asistente Efigenia Ramos su ‘tesoro’ más preciado y el pasado 5 de diciembre fue captada saliendo de casa de la fallecida actriz con él entre sus brazos.

La mujer, que fungió como asistente de Silvia Pinal por más de 35 años, reveló a De la Rosa TV que sería ella quien ahora se haría cargo de ‘Cosita’, la perrita de raza chihuahua que era mascota inseparable de la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’.

“Ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí, se llama 'Cosita', y tiene 13 años y medio”, declaró al canal de YouTube.

Efigenia Ramos aseguró que la razón por la que ella se haría cargo de la mascota de Silvia Pinal era porque ‘Cosita’ no hacía caso a ninguno de los hijos de la fallecida intérprete.

“No se va con nadie, ni con sus hijas (de Silvia Pinal) ni con nadie, nada más conmigo”, agregó y confirmó al reportero que era la perrita que siempre acompañaba a la primera actriz en su habitación.

“Sí, (siempre estaba) con ella. Dormía con ella y todo. Ella no come croquetas porque no le gustan, nada más se le da pollito o bistec”, insistió.

'Cosita' era la fiel mascota de Silvia Pinal y así posaba con ella en fotografías. Imagen Silvia Pinal / Instagram



Sin dar más detalles sobre lo que sucederá con el resto de las cosas de la madre de Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, Efigenia Ramos adelantó que una vez que concluya el papeleo del testamento de la actriz y que éste sea leído, ella se alejará de asistir a la dinastía.

“Ahorita estoy haciendo toda la documentación para la entrega (de la casa) y una vez que termine de la entrega, se lea el testamento y todo, ya me voy".

Efigenia Ramos se alejará de la familia Pinal por importante razón

El 30 de noviembre, tan solo dos días después del fallecimiento de Silvia Pinal, Efigenia Ramos declaró a Berenice Ortiz que dejaría de trabajar para la dinastía Pinal por cuestiones de salud.