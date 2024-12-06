Silvia Pinal

¿Silvia Pinal heredó su ‘tesoro’ más preciado a su asistente?: la captan con él en brazos

Efigenia Ramos, quien fungió como asistente de Silvia Pinal por más de 35 años, fue captada saliendo de la casa de la fallecida actriz con el que sería su ‘tesoro’ más preciado.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “Tengo muchas ganas de vivir”: las palabras de Silvia Pinal antes de morir

Silvia Pinal habría heredado a su asistente Efigenia Ramos su ‘tesoro’ más preciado y el pasado 5 de diciembre fue captada saliendo de casa de la fallecida actriz con él entre sus brazos.

La mujer, que fungió como asistente de Silvia Pinal por más de 35 años, reveló a De la Rosa TV que sería ella quien ahora se haría cargo de ‘Cosita’, la perrita de raza chihuahua que era mascota inseparable de la llamada ‘última diva de la Época de Oro del cine mexicano’.

PUBLICIDAD

“Ella no se va con nadie más que conmigo, por eso se me queda a mí, se llama 'Cosita', y tiene 13 años y medio”, declaró al canal de YouTube.

Más sobre Silvia Pinal

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos
Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"
1:00

Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Univision Famosos

Efigenia Ramos aseguró que la razón por la que ella se haría cargo de la mascota de Silvia Pinal era porque ‘Cosita’ no hacía caso a ninguno de los hijos de la fallecida intérprete.

“No se va con nadie, ni con sus hijas (de Silvia Pinal) ni con nadie, nada más conmigo”, agregó y confirmó al reportero que era la perrita que siempre acompañaba a la primera actriz en su habitación.

“Sí, (siempre estaba) con ella. Dormía con ella y todo. Ella no come croquetas porque no le gustan, nada más se le da pollito o bistec”, insistió.

'Cosita' era la fiel mascota de Silvia Pinal y así posaba con ella en fotografías.
'Cosita' era la fiel mascota de Silvia Pinal y así posaba con ella en fotografías.
Imagen Silvia Pinal / Instagram


Sin dar más detalles sobre lo que sucederá con el resto de las cosas de la madre de Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, Efigenia Ramos adelantó que una vez que concluya el papeleo del testamento de la actriz y que éste sea leído, ella se alejará de asistir a la dinastía.

“Ahorita estoy haciendo toda la documentación para la entrega (de la casa) y una vez que termine de la entrega, se lea el testamento y todo, ya me voy".

Efigenia Ramos se alejará de la familia Pinal por importante razón

El 30 de noviembre, tan solo dos días después del fallecimiento de Silvia Pinal, Efigenia Ramos declaró a Berenice Ortiz que dejaría de trabajar para la dinastía Pinal por cuestiones de salud.

“Yo me voy a mi casa. Tengo cuatro aneurismas cerebrales y yo necesito ya descansar”, mencionó previo a recoger las cenizas de Silvia Pinal, asegurando que no llevaría más las relaciones públicas de la familia. “No, gracias… No”, sentenció.

Relacionados:
Silvia PinalEfigenia RamosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD