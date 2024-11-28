¿De qué murió Silvia Pinal? Esto se sabe

Video Muere Silvia Pinal tras complicaciones de salud: ellos son los hijos que deja

Silvia Pinal murió la tarde de este 28 de noviembre, después de siete días hospitalizada por una infección en las vías urinarias. Sin embargo, su salud presentó otras complicaciones.

¿De qué murió Silvia Pinal?

La familia de 'La Última Diva del Cine de Oro Mexicano' se mantuvo hermética respecto al parte médico de la actriz. Sin embargo, poco a poco se fuero revelando detalles de su salud.

El 21 de noviembre fue hospitalizada por una infección en las vías urinarias, la cual se había logrado controlar con antibiótico, incluso, se tenía previsto que fuera dada de alta el 27 de noviembre, sin embargo, ese día habrían comenzado las complicaciones.

Aunque la mañana del martes 26 Sylvia Pasquel compartió con la prensa la evolución de su madre, por la noche trascendió que seguía hospitalizada y comenzó a circular que su estado era "crítico".

Desde entonces la familia Pinal se mantuvo hermética, pero Luis Enrique Guzmán confirmó la mañana de este 28 de noviembre que uno de los pulmones de su madre había "colapsado", por lo cual " se encontraba en el proceso de partir".

Dichas declaraciones también las ratificó Efigenia Ramos, asistente personal de la estrella del cine, quien emitió sus primeras declaraciones tras la muerte de la actriz: " Tuvo dos colapsos pulmonares", explicó sin dar más detalles.

Según información que la periodista Rosario Murrieta dio al mediodía en el programa 'Ventaneando', Silvia "tuvo dos episodios de broncoaspiración por esta cuestión de la acalasia que no puede deglutir bien, parece ser que ésta le produjo que se le fuera al pulmón y eso hizo que el pulmón colapsara, a partir de ahí ella ha estado sedada, inconsciente".

El más reciente reporte indica que la causa de fallecimiento de Silvia Pinal sería una "neumonía que se complicó" y que contrajo "a raíz de varias complicaciones que tuvo desde el miércoles pasado", reportó Ernesto Buitrón para el programa Hoy este viernes.