Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía de emergencia: comparte foto de cómo quedó tras operación

La cantante reapareció en sus redes después de haber sido operada de emergencia. Alejandra Guzmán informó sobre su estado de salud y compartió una foto de cómo quedó tras la intervención quirúrgica.

Elizabeth González
Video Ale Guzmán reacciona tras decirse que supuestamente recayó en la bebida: "¡Su abuela!"

Alejandra Guzmán celebra sus 37 años de carrera con una buena noticia sobre su salud: ya se está recuperando después de someterse a una cirugía de columna vertebral.

La cantante se sometió a la "delicada" operación de emergencia, según reportó la periodista de espectáculos Pati Chapoy el pasado 8 de octubre.

Alejandra Guzmán comparte mensaje y foto tras operación de columna

La hija de Silvia Pinal informó sobre su estado de salud y compartió un emotivo mensaje para sus seguidores.

"Esta es la mejor etapa de mi sanación, este es el fin de tanto que he pasado en estos 13 años. Gracias a todos los fans gracias, a los escenarios, gracias a toda la gente que me ha apoyado, que me ha dicho la verdad, que está conmigo de verdad", escribió en Instagram este lunes.

Alejandra Guzmán compartió detalles de su estado de salud tras someterse a cirugía de columna.
Alejandra Guzmán compartió detalles de su estado de salud tras someterse a cirugía de columna.
Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

La Guzmán expresó lo feliz que está porque su cirugía fue exitosa: "Es increible cómo me siento, cómo estoy de bien operada. Hay mucho más, vamos a seguir adelante vamos a seguir brikando y vamos a seguir siendo felices, los amo".

Esta intervención, reporta Agencia México, fue realizada a la cantante porque padecía una hernia discal que presionaba los nervios. Este problema le provocaba dolor y debilidad en las extremidades.

Alejandra Guzmán ya se había sometido a otra cirugía y pausado su carrera

La cantante informó en julio pasado, a través de un comunicado que “debido a una intervención quirúrgica” a la que se sometió el día 18 de aquel mes, había tomado la decisión de hacer una pausa en su carrera por recomendación médica.

El 4 de agosto su hermana Sylvia Pasquel reveló que los problemas de salud de la rockera se derivaban a los biopolímeros que le fueron inyectados como parte de un procedimiento estético para aumentar sus glúteos en 2009.

Cuatro días después Alejandra Guzmán declaró a la prensa mexicana que era “hipertensa” y que en la intervención quirúrgica le habían retirado “líquido sinovial y muchas cositas”.

