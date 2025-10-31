Alejandra Guzmán publica reveladora foto: muestra cómo quedó su columna y cadera tras cirugías

Alejandra Guzmán ha vuelto a utilizar sus redes sociales para compartir un vistazo revelador de su estado de salud.

Este 31 de octubre, la cantante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de una radiografía que muestra con detalle su columna vertebral y su cadera, un testimonio gráfico de las múltiples intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido a lo largo de los años.

La imagen, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, sirve no solo como una actualización de su condición, sino también como una confirmación visible de las prótesis y las reparaciones estructurales realizadas en su cuerpo, en particular tras sus más recientes problemas de salud en la zona lumbar y de cadera.

Alejandra Guzmán compartió una fotografía donde se pueden ver su columna y cadera tras las operaciones. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

Alejandra Guzmán fue sometida a una cirugía de emergencia

La publicación se produce después de que La Guzmán fuera sometida a una cirugía de emergencia en su columna vertebral. Según reportes, esta delicada operación se llevó a cabo debido a una hernia discal que le estaba presionando los nervios.

Tras esta última intervención quirúrgica en su columna, el 13 de octubre Alejandra Guzmán se mostró sumamente optimista, describiéndola en Instagram como la "mejor etapa de su sanación" y el "fin de tanto que ha pasado en estos 13 años". Expresó su alegría por lo exitosa de la cirugía: "Es increíble cómo me siento, cómo estoy de bien operada".

Alejandra Guzmán compartió detalles de su estado de salud tras someterse a cirugía de columna. Imagen Alejandra Guzmán/Instagram

La hija de Silvia Pinal tiene prótesis de cadera

La radiografía compartida también pone de manifiesto la situación en su cadera, que ha sido fuente de complicaciones recurrentes. Desde hace nueve años, la intérprete de 'Mala hierba' tiene implantada una prótesis compuesta por dos piezas de titanio. Estas piezas están unidas al fémur izquierdo y derecho, y fueron colocadas en una intervención previa para reconstruir su cadera y frenar el desgaste óseo.

La salud de la cantante en esa articulación se vio comprometida gravemente el 27 de septiembre de 2022, cuando sufrió una caída mientras ofrecía una presentación en la gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos.

Este accidente provocó que la cantante se dislocara la cadera y fuera ingresada en el hospital de la Universidad George Washington.

"A pesar de los cuidados y rehabilitaciones que he tenido, hoy nuevamente se han presentado complicaciones debido a una condición llamada Síndrome Compresivo Radicular en la zona lumbar", explicó.

Alejandra Guzmán sufre problemas de cadera porque se inyectó biopolímeros

Los múltiples problemas de salud de Alejandra Guzmán, especialmente en la zona baja de la espalda y glúteos, se derivan de los biopolímeros que le fueron inyectados en 2009 como parte de un procedimiento estético.