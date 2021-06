Silvia Pinal comparte foto junto a Alejandra y Enrique Guzmán en medio del escándalo por la demanda de Frida Sofía

Un mes más tarde, Silvia Pinal concedió una entrevista para la periodista Mara Patricia Castañeda y volvió a hablar del tema. En esta ocasión, afirmó: "No lo he leído adrede porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también por un lado vale y por eso fue más difícil terminar".