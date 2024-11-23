Silvia Pinal está en terapia intensiva por "observación": esto se sabe de su salud

Video Las tragedias de la familia de Silvia Pinal: desde violencia, muertes y pruebas de ADN

Silvia Pinal fue hospitalizada la tarde del 22 de noviembre por una infección urinaria y se encuentra en terapia intensiva, confirmó Iván Cochegrus, amigo de la familia, aunque aclaró que esto es por "observación" y la 'Diva del Cine de Oro Mexicano', de 94 años, no está grave.

"¿Está en terapia intensiva o dónde está?", preguntó el periodista Gustavo Adolfo Infante en llamada telefónica. " Está ahí, pero por observación, por tener una enfermera de 24 horas, eso lo quiero dejar bien claro para que no vayan a a pensar que es por otra situación, es por eso y están por pasarla ya a su cuarto", explicó Cochegrus en el programa 'De Primera Mano' la tarde del 22 de noviembre.

El productor de teatro aseveró que la actriz esta "estable" y los estudios a los que ha sido sometida han salido bien.

"La señora está estable, prácticamente sus estudios salieron positivos, su resonancia magnífica, su tomografía, ella está por una infección en las vías urinarias. Está evolucionando muy bien, aunque se tiene que quedar en observación 72 horas", añadió.

Iván Cochegrus negó que Silvia Pinal tuviera algún dolor y reveló que come "por sí sola, comió su pollito molido, comió su papaya y su fruta y además su jugo de manzana".

La escara de Silvia Pinal

Desde hace unos meses la primera actriz ha batallado con una escara que no termina de cicatrizar, sin embargo, Cochegrus dio buenas noticias al respecto.

" La escara va muy bien, aunque está a punto de cerrar, estamos a un punto muy bajito, es una cosa de nada, más sin embargo se tiene en observación".

Compartió en la llamada telefónica que la "escara estaba muy bien, sin un proceso infeccioso, entonces se descarta ese punto".

Según la información que los médicos le han dado a la familia Pinal, "las vías urinarias es algo muy recurrente en personas de la tercera edad y que la señora pues ya lo ha vivido en varias ocasiones", señaló Iván.

Finalmente, el productor teatral ventiló que Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, así como Stephanie Salas y su hija Camila Valero han ido al hospital a visitar a la matriarca de la dinastía Pinal.

"Sus hijos se ocupan y se preocupan mucho estando en un hospital, pues hay más foco de infección, bacterias, etcétera, entonces lo que se pretende es que esté lo menos posible (en el hospital) para que se regrese a su casa y ella pueda seguir convaleciente de esta situación", finalizó.

Se espera que Silvia Pinal siga hospitaliza todo el fin de semana.