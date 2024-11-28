Silvia Pinal

Silvia Pinal tendría los "pulmones colapsados": habría dicho "adiós" con "la manita" a su familia

La periodista Maxine Woodside, quien es amiga de Silvia Pinal, reportó que la actriz está "realmente grave" y "en coma".

Por:
Ashbya Meré.
Video Muy afectada, Stephanie Salas llegó a la Ciudad de México mientras preocupa la salud de Silvia Pinal

La salud de Silvia Pinal continúa en completo hermetismo, sin embargo, circula "información extraoficial" que señala que la actriz está en estado "crítico".

De acuerdo con la periodista Maxine Woodside, 'La Diva del Cine Mexicano' está "en coma" y tiene los "pulmones colapsados". Sin embargo, "no está intubada, nada más tiene suero y las puntas de oxígeno", explicó en el programa 'Todo Para La Mujer' la mañana de este 28 de noviembre.

Según la información, antes de quedar "inconsciente" Silvia Pinal habría despertado por unos segundos.

"Está en coma, dicen que despertó un momentito, levantó la manita y nada más les movió la manita, como diciéndoles adiós y ya no ha recuperado el conocimiento", contó la periodista.

Maxine Woodside también aclaró que su amiga " no está en terapia intensiva, está en una habitación" y "su estado de salud es reservado", sin embargo, "doña Silvia realmente ahora sí está grave".

Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Humberto Zurita, Efigenia Ramos, Luis Enrique Guzmán e Iván Cochegrus pasaron la noche en el hospital para estar al pendiente de la actriz.

Silvia Pinal se encuentra hospitalizada desde el 21 de noviembre, cuando fue ingresada por una infección en vías urinarias.

Silvia PinalSilvia Banquells PinalCelebridadesFamososTelenovelasNovelas

