Silvia Pinal

Familia de Silvia Pinal rompe el silencio tras la muerte de la actriz: "Tu ausencia dolerá por siempre"

A través de un emotivo comunicado, la dinastía Pinal emitió sus primera palabras tras la muerte de 'La Diva del Cine de Oro' de México.

Ashbya Meré.
La familia Pinal finalmente rompió el silencio tras la muerte de doña Silvia a través de un comunicado de prensa que se publicó en la cuenta de Instagram de Sylvia Pasquel.

"Te fuiste y una parte de nosotros se marchó contigo. Tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. Gracias por querernos como nunca nadie lo hará, por tu bondad y por todo lo que nos diste en vida", se lee al inicio del texto.

"Mamacita querida, aunque tu partida deja una gran tristeza en nuestras vidas, también nos dejas un legado de amor, fortaleza y creatividad artística que honramos. Siempre vivirás en los corazones de todos los que amamos y admiramos. Gracias por tanto, viva la gran estrella que siempre brillará. ¡Viva por siempre la gran diva Silvia Pinal! Te amamos. Familia Pinal".

Minutos antes, Sylvia Pasquel le dedicó unas palabras de despedida a su madre.

"Tu ausencia me dolerá por siempre, pero cada recuerdo tuyo me dará la fuerza para seguir adelante, y mientras vivas en mi corazón, siempre podré sentir que sigues conmigo. Te amaré por siempre mamá. Descansa en Paz Silvia Pinal", se lee.

