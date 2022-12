Sherlyn sufrió un percance en plena autopista europea con André: contó su "triste historia"

En los últimos meses del 2021, Sherlyn y André se aventuraron a un tour europeo en donde la actriz reveló que vivió un angustiante momento con su hijo en un avión.

Un año después, las vacaciones decembrinas por Europa de la actriz y su familia volvieron a tener un altibajo. No obstante, en esta ocasión fue un siniestro que vivieron en plena autopista.

Sherlyn contó el evento que sufrieron en una carretera en su viaje por Europa



La actriz de 'Clase 406' utilizó sus historias de Instagram para compartir con sus fans la "triste historia" que vivió con sus papás, Carlos y Lorena, y André durante uno de sus trayectos en carretera.

Para iniciar el breve ‘storytime’ del suceso, Sherlyn utilizó la conocida frase “Acompáñame a ver esta triste historia” del programa ‘Mujer, casos de la vida real’.

“Les cuento que se nos ponchó una 'llantirri' en la 'carreterriri'”, contó con humor la actriz de 37 años.

Sherlyn también bromeó que ya era toda una mecánica y mostró que se puso un chaleco de seguridad amarillo neón.

Desafortunadamente, el altercado con su camioneta lo sufrieron en un sitio donde ni el inglés ni el español son idiomas oficiales.

“Se ponchó la llanta y aquí el alemán pongan ustedes que no es mi primer idioma, por no decir que no les entiendo nada”.



Sin embargo, advirtió que afortunadamente se encontraron “un ángel en el camino”.

“Se paró una señora súper linda con chaleco naranja y dije, ‘Obviamente se dedica a esto’. No, señores. Fue un alma caritativa, una samaritana que venía a ayudarnos”.



Poco después, Sherlyn mostró que una gran grúa llegó al sitio donde estaba varada con su hijo André y sus papás Lorena y Carlos González.



Posteriormente, entre risas, la actriz de 'Camaleones' reveló que la camioneta ya iba sobre esta grúa.

No obstante, el giro dramático de esta acción fue que ella, su mamá y André iban dentro del vehículo. En su caso, iba ligeramente acostada en el asiento del copiloto, ya que al parecer no deben de ir pasajeros.

“Escondida como el Chapo. No importa”, comentó.



El recuento de su aventura casi llegó a su final con un breve clip en donde enseñó cómo bajaban la camioneta de la grúa.

Finalmente, la actriz terminó su ‘storytime’ con los créditos del programa ‘Mujer, casos de la vida real’.

Con base en sus risas que expresó mientras contó esta experiencia, parece ser que la actriz al final tomó con humor este altibajo en su viaje.

