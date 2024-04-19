Hijo de Sherlyn debuta como actor: luce igual a su mamá cuando era actriz infantil

Video Le preguntan a Sherlyn “dónde está el papá de su hijo” en pleno show de tv y así responde

En 1994, Sherlyn comenzó su carrera como actriz de telenovelas en 'Agujetas de color de rosa', donde interpretó el inolvidable personaje de “Clarita”. Ahora, 30 años después, la historia se repite con el debut de su hijo André, quien se parece mucho a ella cuando era niña.

Sherlyn compartió las primeras imágenes del proyecto que filmó junto a su hijo en su cuenta de Instagram, y dejó claro que André podría seguir sus pasos en la actuación.

“No les podemos contar mucho, solo que André está protagonizando su primer video”, reveló. “¡Estás muy guapo!”, le dijo a su hijo de casi 4 años, quien no dejaba de ver sus escenas en la cámara de video.

André hizo su debut como actor en un video musical. Imagen Sherlyn / Instagram



La tarde de este viernes, en un nuevo video, Sherlyn reveló que la participación especial de su hijo será en el video musical del cantautor Carlos Macías.

“Hace muchos años @carlosmaciasmex y yo nos encontramos y nos volvimos familia. Celebro su éxito, lo he visto trabajar con tanta pasión, que nadie se lo merece más que él , tuve el privilegio de ser su actriz invitada para #unpactodesilencio. Y un tema tan especial fue el debut de la sonrisa del ser más especial del mundo, mi hijo @andrenuestrobebe, esperen pronto el video”, prometió.

Mamá e hijo fueron protagonistas del video, 'Un pacto de silencio'. Imagen Sherlyn / Instagram

Hijo de Sherlyn luce igual a la actriz cuando era niña

En el video donde André hace su debut como actor, se puede ver que se parece a su mamá cuando ella actuaba en 'Agujetas de color de rosa'.

La sonrisa, los ojos y el carisma de la actriz de 38 años parecen haber sido heredados por André, quien muestra una conexión natural con la cámara. A diferencia de su madre, André hizo su debut en televisión a una edad más temprana, cuando tenía solo 8 años.

André luce igual a la actriz cuando era niña y estas fotos podrían probarlo. Imagen Mezcalent / Sherlyn Instagram



André nació el 30 de mayo de 2020 y es el único hijo de Sherlyn, concebido a través de un tratamiento de fertilidad que cumplió el sueño de la actriz de ser madre.