Sherlyn se despide de su “sueño” de tener otro hijo: revela que “fue muy duro el proceso”
La actriz se sinceró sobre su fallido tratamiento de fertilidad para lograr su sueño de ser mamá por segunda ocasión. Sherlyn reconoció que perdió toda esperanza de darle un hermanito a su hijo André.
Sherlyn se despidió de su “sueño” de tener otro hijo. La actriz reconoció que fue “muy duro el proceso” de entender que la vida tenía otros planes para ella y que su tratamiento de fertilización in vitro debía quedar atrás.
Durante la fiesta de cumpleaños de su hijo, la intérprete de 39 años reveló que luego de meses de intentar embarazarse, había decidido enfocarse única y completamente a André.
“Fue muy fuerte. Fue muy duro el proceso, pero soy una mujer que como ‘Ok’, recibe las cosas que le da la vida, se lo respira y adelante porque hay tantas cosas buenas que no me puedo detener a lo que nos está dando”, expresó a Berenice Ortiz el 31 de julio.
La actriz aseguró que durante este difícil proceso, la compañía de su hijo ha jugado un papel muy importante para ella, reconociendo que la nostalgia de lo que pudo haber sido, de vez en cuando aparece.
“El tener un niño como André al lado también no te permite quedarte mucho tiempo en el ‘y si hubiera’ porque te toca enfocarte en lo que es el día de hoy, entonces, gracias a eso los procesos se superan de mejor manera (...) siempre se siente una nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue, pero aquí estamos”, aseveró.
“Fui muy abierta cuando les dije: ‘voy a intentar un año, quizá dos’. Ese año, quizá dos, pasaron, no se dio, así que me despido de ese sueño con mucho amor y con la intención de enfocarme en mi hijo que está aquí completamente sano y feliz. Que tenga una mamá presente, contenta, plena y no una mamá constantemente frustrada y triste por un proyecto que no está en mis manos que se dé”, sentenció.
Fertilización in vitro: el método de fertilidad que eligió para ser mamá por segunda vez
A diferencia de su primer embarazo, que fue por medio de una inseminación artificial, Sherlyn eligió seguir un tratamiento de fertilización in vitro (FIV) para intentar darle un hermanito a André.
La actriz comenzó 2024 con el propósito de agrandar su familia. Incluso, documentó el proceso a través de redes sociales. Tras varios intentos fallidos, en enero de 2025 reveló que su búsqueda por ser mamá de nuevo había terminado.
“Una situación que pasó en la ‘peli’, fue cuando me avisaron que no había servido para nada mi procedimiento de intento de embarazo”, dijo en entrevista para Mezcalent.
“Yo creo que no (seguiré con la búsqueda), fue muy duro el año pasado respecto a eso. La verdad es que no hay que estirar tanto la liga, los planes de Dios son perfectos”, aseveró a ‘Sale el Sol’ también en enero.