Sherlyn pone un alto a quienes la “regañan por pintarle” el cabello a su hijo

Sherlyn respondió de manera contundente a quienes la “regañan por pintarle” el cabello a su hijo André.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la actriz habló de manera clara sobre el cambio de look de su hijo de 4 años, con quien radica desde hace meses en Miami.

“Quiero aprovechar para responderles esta pregunta porque he visto muchas metichongas que andan por ahí muy preocupadas por el pelo de mi hijo. Hasta me regañan algunas… ‘cómo se te ocurre pintarle el pelo’”, expresó el 19 de septiembre.

“Ahí les va, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Obviamente no le pinté el pelo. Mi hijo es perfecto, es el niño más guapo que hay en la faz de la tierra, así lo veo yo, como así de perfectos y guapos ustedes ven a los suyos”, aclaró.

Así respondió Sherlyn a quienes la "regañan" por supuestamente pintarle el cabello a André. Imagen Sherlyn / Instagram

Sherlyn explica por qué el cabello de su hijo André luce más claro

Sherlyn explicó la razón por la que en los últimos meses el tono de cabello de André luce cada vez más claro.

“Solamente (quiero) recordarles a todas las que están tan preocupadas sobre el color del pelo de mi hijo que vivo en Miami, y vivo en constante sol, cloro de las albercas, agua salada del mar, etcétera y eso hace que el pelo se aclare”, subrayó.

La intérprete de 38 años fue tajante al señalar que André no ha sido el único que ha sufrido las consecuencias de su estancia en Miami sino también ella misma.

“No solamente que se aclare, que se maltrate un montón también y si no para muestra basta un botón. Yo era pelirroja y ya estoy en camino a ser rubia nuevamente”, precisó al mismo tiempo en que mostraba su cabello.

Finalmente, Sherlyn lanzó una contundente petición a sus seguidores, sobre todo, a quienes se encuentran preocupados por el tono de cabello de su hijo.

“No se agobien por los colores del pelo ajeno”, sentenció.